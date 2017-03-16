美股上涨 美联储升息但维持今年升息次数预估不变

路透纽约3月15日 - 美国股市周三大幅攀升，此前美国联邦储备委员

会(FED/美联储)一如预期进行三个月内第二次升息，但并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐。

美联储虽然决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，但并未暗示有加快升息步伐的计划，部分市场人士一直担心美联储会加快升息步伐。

根据联邦基金利率期货走势，市场已经预计到美联储的升息决定，交易员消化的升息25个基点的可能性逾90%。

“人们之前以为，美联储可能会更激进，事实是他们没有更加自满，维持原来的升息次数预估，”Jensen Quality Growth Fund投资组合联席经理Eric Schoenstein称。

“声明没有预想得那么鹰派。”

道琼工业指数.DJI收涨112.73点，或0.54%，至20,950.10点；标准普尔500指数.SPX收高19.81点，或0.84%，至2,385.26点；纳斯达克指数.IXIC上升43.23点，或0.74%，至5,900.05点。

小盘股Russell 2000指数上涨1.5%，但标普金融股指数.SPSY是表现最差的板块。

美国2月零售销售录得六个月来最小增幅，令亚特兰大联储将美国首季GDP增长年率预估调降至0.8%。

能源股提振标普500指数，因油价逾一周来首次上涨，受助于美国原油库存上周意外下降。

埃克森美孚(XOM.N)上扬1.2%，雪佛龙(CVX.N)上涨1.4%。

苹果(AAPL.O)收高1.1%，报140.46美元，此前加拿大皇家银行上调苹果的目标价。

推特(TWTR.N)下挫1.9%，报15.03美元，此前一连串名人的推特用户遭到黑客入侵。

纽约证交所涨跌股家数比例为6.84:1；纳斯达克市场为2.28:1。

标普500指数成份股有74只触及52周新高，两只成份股触及新低；有125只纳斯达克指数成份股触及52周新高，42只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约78.2亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69.8亿股。(完)