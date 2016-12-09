美股再创新高 延续大选后的升势

路透12月8日 - 美国主要股指周四仍上涨，再创纪录新高，延续自大选以来长达一个月的升势。

自11月8日特朗普赢得美国大选以来，投资者持续推高美股，因乐观预计新政府将出台经济刺激措施，削减企业税和减少监管。

周四发布的一份报告支撑了市场的乐观人气。报告显示，上周初请失业金人数从五个月高位下跌，直指劳动力市场强劲，凸显经济增长动能。

“这仅是大选后升势的延续，阻力最小的路径就是上涨，”Albion Financial Group首席投资官Jason Ware称。

“从时段上来看，这段时间正好，资金从债市留出...资金需要去处，”Ware称。

道琼工业指数.DJI收高65.19点，或0.33%，至19,614.81点；标准普尔500指数.SPX收升4.84点，或0.22%，至2,246.19点；纳斯达克指数.IXIC收高23.59点，或0.44%，至5,417.36点。

三大股指均创新高，此前一天三大股指均录得至少1%的升幅。小型股罗素2000指数也创出新高，自大选以来该指数已经急升了15%。

自大选以来涨幅居前的金融股.SPSY周四再次领涨，上涨0.9%。大选后受益的另一板块工业类股.SPLRCI下跌0.5%，受压于国防类股的下挫。

尽管投资者仍为特朗普政府上台后的经济前景调整仓位，“但总体而言，将来减税和放松监管的做法似乎不仅制造了乐观情绪，还为经济扩大奠定基础，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

“所以，如果你持有股票，你希望继续持有。如果你没有股票，你就希望买入，”Hellwig说。

道琼运输业指数.DJT上涨0.5%，昨日该指数在两年来首次刷新纪录最高收位。道琼运输业指数创新高，一些投资者认为是一个看多信号，他们期待道琼工业指数和道琼运输业指数并行上涨。

股市的正面人气增强，因近期经济数据良好，以及标普500指数成份股企业第三季获得盈利，结束了之前季度盈利连续下跌的頽势。

投资者周四消化欧洲央行的政策决定。欧洲央行宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。

下周美联储召开政策会议，也成为市场焦点，市场人士寻找未来升息步伐的线索。市场广泛预期下周美联储将加息。

加拿大瑜伽和休闲服饰零售商Lululemon(LULU.O)暴涨15%，此前公布第三季盈利超过预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量78亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.69:1；纳斯达克市场为2.06:1。

标普500指数成份股有112档触及52周新高，四档成份股触及新低；有481档纳斯达克指数成份股触及52周新高，28档触及新低。(完)