美国股市大涨 苹果和能源股表现亮丽

路透5月16日 - 美国股市周一大涨，受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。

苹果(AAPL.O)收高3.7%，此前巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)报告持有苹果价值约10亿美元股权。过去一个月股价大跌约20%的苹果对三大股指提振作用最大。

标普能源股.SPNY升1.6%，因油价触及六个月高位。投资人担心全球供应受阻，且长期看淡油市的高盛表达了对油市更积极的观点后，油价获得支撑。

在今年稍早触及12年低点后，油价已经有所反弹，而油市的波动性也造成了其他市场的不安。

“随着油价重回40美元区间，在目前价格水准，跟能源市场相关的下行压力进一步减弱，或至少受到牵制，且由此产生的连锁反应也受到牵制。”Glenmede Investment and Wealth Management投资策略部门董事Jason Pride表示。

道琼工业指数.DJI收高175.39点，或1%，报17,710.71点；标准普尔500指数.SPX收高20.05点，或0.98%，报2,066.66点；Nasdaq指数.IXIC大涨57.78点，或1.22%，收报4,775.46点。

标普10大类股全线收高，原材料股和能源股领涨。

上周道指和标普500指数连跌第三周，Nasdaq指数连续第四周下滑。

“油价是个诱因，但如果不是股市近期表现如此疲弱，今日涨幅也不会这么大。”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen称。

上周零售商的季报惨淡令市场蒙尘。本周零售股将再度受到关注，沃尔玛(WMT.N)、家得宝(HD.N)和Target (TGT.N)都将在本周发布业绩。

今年迄今，标普500指数升幅略高于1%，该指数自2月低点已经反弹了约14%，但过去几周，在企业业绩和经济数据好坏不一的情况下，股市升势动能消竭。

周一，制药商Anacor Pharmaceuticals ANAC.O暴涨57.2%，报100.67美元，此前辉瑞(PFE.N)宣布将以52亿美元收购该公司。Anacor对Nasdaq生物科技股指数.NBI的提振作用最大，该指数劲升3%。

Tribune Publishing TPUB.N攀升22.8%，报14.08美元，此前Gannett (GCI.N)将对该公司的收购价提升至每股15美元。Gannett收高2.2%，报15.98美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约72亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,318家和699家，比例为3.32:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,990家和844家，比例为2.36:1。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，三只成份股触及新低；有42只Nasdaq指数成份股触及52周新高，66只触及新低。(完)