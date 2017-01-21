美国股市逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收

路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。

特朗普在就职演说中表示，美国的政策将是购买美国货，雇用美国人，再次强调竞选时的承诺。

一些投资人表示，特朗普的讲话令他们对可能实施贸易保护主义政策的担忧加重。在特朗普讲话期间，美股缩减涨幅，收盘时脱离日高。

股市自11月8日大选以来的升势在近几周停滞，因投资人静待特朗普提振经济计划的细节。

“如果你想从就职演说中看出点什么，那就是贸易仍将在特朗普的政策计划中位列首位，他将很快采取行动，”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示。

另外，自大选以来标普500指数累积上涨6.2%，这也是美国近代史上，总统当选到上任过渡期内美股最佳表现之一。

前任总统奥巴马的过渡期适逢2008年金融危机，标普500指数自他当选到上任暴跌了15.5%。但在奥巴马任期内，美股的表现仅次于艾森豪威尔总统，在历任总统中位列第二。

道琼工业指数.DJI收高94.85点，或0.48%，至19,827.25点；标准普尔500指数.SPX收高7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数.IXIC升15.25点，或0.28%，至5,555.33点。

道指结束五日连跌，但本周三大股指均小跌，道琼工业指数下跌0.29%，标普500指数下跌0.15%，纳斯达克指数下跌0.34%。

根据路透分析，自1929年1月胡佛就任美国总统以来，标普500指数在新总统上任第一个月的跌幅中值为2.7%。

今日上涨个股中，默克(MRK.N)升3.6%，报62.53美元，此前百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb) (BMY.N)表示，不寻求让美国政府加快批准其两种免疫药物组合作为治疗肺癌的初步方法，这使默克在这个有利可图的市场上，获得了竞争优势。百时美施贵宝暴跌11.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量61亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.76:1；纳斯达克市场为1.58:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，七只成份股触及新低；有85只纳斯达克指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)