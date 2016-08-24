美股6月底来涨势急如风 基金经理准备迎接9月震荡

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月23日 - 美国股市自6月底来一路上行，使得部分共同基金经理准备好迎接震荡的9月。
部分是对季节性因素的担忧：根据标准普尔Capital IQ，自1945年以来，标普500指数9月跌逾5%的次数多于其他月份；平均整体报酬也与8月并列表现最差月份。
标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)美股策略师Sam Stovall表示，企业获利或未来一年前景不佳、共同基金在其财年结束前抛售、以及资金流入减少等，都对9月股市不利。
尽管芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数自6月底来已下跌过半，投资者表示，美股在过去两个月迭创新高后，仍有几项因素可能导致9月下挫5%或以上。
根据汤森路透数据，标普500指数.SPX今年迄今上涨约7.1%，市盈率(本益比)约17倍，相当接近15倍左右的长期市盈率。
“有诸多事情值得担忧，进入秋季投资者有充分理由保持谨慎，”纽约Federated Investors首席股票分析师Phil Orlando称，他表示他的股票曝险处于多年最低。
他表示，英国启动脱欧，美联储升息，以及美国大选中民主党可能压倒性胜利，使得希拉里克林顿过于偏左，这些都值得担忧。
“现在市场的估值难以为继，”BMO Global Asset Management股票投资经理Ernesto Ramos称。企业获利连跌五个季度，目前的涨势多基于能源企业已经度过油价崩跌最严重时期的假设。
Ramos因投资人托付的关系需要完全投资股市，现在也回避传统防御板块，如公共事业或电信股，称因这两个板块估值处于历史高位。
他更多的买进相对便宜的工业、金融和材料股。举工业股为例，其市盈率较整体指数低5%，金融股低21%。
“市场上值得操作的只有价值股，”他称。(完)
(编译 陈宗琦/王丽鑫；审校 张明钧)
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