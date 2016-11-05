美股标普500指数连续第九日下跌 创逾35年来最长跌势

路透11月4日 - 美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长跌势，因美国大选降至，选情胶着让投资者感到不安。

纳斯达克指数也连续第九日下跌，道琼工业指数连续第七日收跌。

有迹象显示，民主党总统候选人希拉里与共和党候选人特朗普的支持率差距不断拉近，投资者对谁将入主白宫心里没底。

在上周美国联邦调查局(FIB)重启对希拉里“邮件门”事件的调查前，市场认为希拉里占据明显优势。

“投资者对大选结果感到不确定，且自上周五以后，心里更加没底了，”Greenwood Capital首席投资官Walter Todd称。

道琼工业指数.DJI收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数.SPX下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数.IXIC收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。

尽管连续九日下跌，但标普500指数在此期间仅下跌了约3.1%，该指数今年仍上涨2%。

根据标普道琼指数的数据，自1928年以来，这是标普500指数第14次连续九日下跌。

周五，截至下午，美股仍录得稳固涨幅，受强劲的美国就业报告激励，但随后失去动能，收盘前遭抛售。

“很显然，本周的一大关切是大选民调的变化，股市曾经一度反弹，但未能守住涨幅，人们决定在收盘前出脱头寸，以减少曝险，以防万一周末传出更多的消息，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称。

“市场上有很多的消息面风险。”

10月，美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪。劳工部周五称，10月新增非农就业岗位16.1万个，因建筑业、医疗保健、专业和商业服务等领域的工作岗位增加。8月和9月新增岗位数据被上修，较之前报告的数据总计增加4.4万个。

“过去两个月数据被上修，表明总体状况是就业持续增长，”Edward Jones投资策略师Kate Warne称，“这意味着，消费者有更多的钱，应该能继续支撑经济增长。”

生物科技公司Regeneron(REGN.O)和医疗保险商Humana(HUM.N)季度业绩好于预期，提振股价上涨，并提振标普医疗保健类股.SPXHC上涨0.8%。

必需消费品类股.SPLRCS下跌1%，为表现最糟糕的板块。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，高于过去20日的平均日成交量66亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.06:1；纳斯达克市场为1.09:1。

标普500指数成份股有四只触及52周新高，15只成份股触及新低；有32只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，148只触及新低。(完)