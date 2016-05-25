美股标普500指数两日涨幅达2% 投资者适应升息预期

路透5月25日 - 美国股市周三连续第二日劲升，受助于油价走高，及投资者更加适应美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能早至下月就升息的预期。

标普500指数周二和周三的累积涨幅达2%，为3月初以来最大两日涨幅。

能源股.SPNY今日领涨，上涨1.51%，因油价向着每桶50美元挺进，此前发布的报告显示，美国原油库存降幅远大于预期，增强了油市遭大幅抛售的时期可能结束的预期。

近日决策者发表的言论，加上一些乐观的美国经济数据，强化了美联储升息时间要比原先预计的早得多的预期。

根据CME Group的FedWatch，交易员现在消化的6月升息机率为38%，7月为45%。

标普金融类股.SPSY升1.03%，收于今年最高点位，美银(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N)升幅均超过1.5%，因升息对他们有利，可向借贷者收取更高利息。

“我们看到的是对升息即将发生的认可，投资者对升息预期越来越适应，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner称，“这也确认了经济增长还不错。”

关于英国6月就是否留在欧盟公投，以及美国11月总统大选的不确定，可能在未来数月限制股市的涨幅，Brunner称。

道琼工业指数.DJI收高145.46点，或0.82%，报17,851.51点；标准普尔500指数.SPX收高14.48点，或0.70%，报2,090.54；Nasdaq指数.IXIC收升33.84点，或0.70%，收报4,894.89点。

市场普涨，标普500指数10大类股中有九种收高。

标普500指数较其2月低位反弹了大约15%，今年迄今上升约2%。

Computer Sciences (CSC.N)飙升42%，此前惠普企业(HPE, Hewlett Packard Enterprise)(HPE.N)表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)合并。惠普在常规交易时段收高6.77%。

阿里巴巴(BABA.N)下跌6.82%，此前公司称正配合美国证券交易委员会就其会计行为是否违反美国联邦法律进行的调查。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，低于过去20日的平均日成交量73亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,048家和944家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,812家和996家。

标普500指数成份股有34只触及52周新高，没有成份股触及新低；有96只Nasdaq指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)