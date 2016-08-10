美股纳斯达克指数创新高 道指和标普500指数徘徊在高位附近

路透8月9日 - 美国股市周二微幅收高，纳斯达克指数创下纪录收盘高位，而其他主要股指徘徊的近期触及的纪录高位附近，今日成交清淡。

自6月底开始的升势带动标普500指数今年迄今升近7%，许多投资人在权衡股票估值过高和预期持续低利率的环境。

“市场可能将进入盘整，之后再走高，”LPL Financial首席经济策略师John Canally表示，“美国经济陷入衰退的机率很低，全球经济陷入衰退的机率也很低。央行都在合作。”

标普500健保股指数.SPXHC升0.24%，受助于Endo International(ENDP.O)激升21.8%，此前该公司公布的季度获利优于预期。

CBOE波动性指数.VIX一度跌至一年最低的11.02%。

纳斯达克指数.IXIC上涨12.34点，或0.24%，至5,225.48点，超过上周五所创的纪录高位。

道琼工业指数.DJI收高3.76点，或0.02%，至18,533.05点；标准普尔500指数.SPX收高0.85点，或0.04%，至2,181.74点。

今日成交清淡，美国各证交所共计约59.9亿股成交，过去20日的平均日成交量约64.8亿股。

标普10大类股中有六种上涨，必需消费品类股.SPLRCS以0.24%领涨。

美国公布第二季非农生产率意外下降，这可能影响企业维持近期强劲招聘的能力，但投资人对此不以为然。

Canally表示，股市进一步上涨面临的风险包括11月美国总统大选前候选人造势活动带来的波动，以及对未来升息时机预期的变动。

威朗制药(VRX.N)暴涨25.43%，此前该公司维持全年财测，并表示将重组业务。

Microchip Tech (MCHP.O)公布会计年度首季营收胜预期，带动股价升7.03%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.14:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.31:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，没有成份股触及新低；有116只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)