美股标普500指数录得7月以来最大单日升幅 受联储官员讲话推动

路透9月12日 - 美国股市周一急升，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事布雷纳德坚持其在升息问题上的鸽派立场，敦促联储谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。

在布雷纳德讲话前，亚特兰大联储总裁洛克哈特和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利暗示，不急于升息。

“目前的新常态表明，在撤走宽松政策时应保持谨慎，”在公开市场委员会有永久投票权的布雷纳德称，这也是联储9月20-21日政策会议前事先安排的最后一个官员讲话。

根据CME Group的FedWatch，交易员将9月升息可能性预期降至15%，上周五为24%。12月升息可能性从59.2%减少至54.5%。

“没有推动9月升息的足够动力，市场希望将升息尽可能推后，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

对9月升息的担忧令三大股指上周五急挫，录得6月23日英国公投脱欧以来的最大单日跌幅。

周一，道琼工业指数和标普500指数录得7月初以来的最大单日升幅，但仍没有收复上周五的全部失地。

道琼工业指数.DJI上扬239.62点，或1.32%，收报18,325.07点；标准普尔500指数.SPX劲扬31.32点，或1.47%，收报2,159.04点；纳斯达克指数.IXIC攀升85.98点，或1.68%，收报5,211.89点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约78亿股成交，高于过去20日的平均日成交量63亿股。

根据路透Datastream，标普500指数市盈率接近17倍，高于14倍的10年平均水平。

高估值是一个风险，但并不意味着股价短期内会下跌，Commonwealth Financial首席投资官Brad McMillan称。

“就像是高血压：有高血压的人可能某一天会犯心脏病，但并不意味着很快就会发病，”McMillan称。

苹果(AAPL.O)上涨2.24%，给标普500指数带来最大提振。

制药商Perrigo(PRGO.N)跳涨7.34%，此前维权投资人Starboard Value披露在该公司持股4.6%，并称公司必须作出改善以重振股价。该股是百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.61:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.63:1。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，四只触及新低；有32只纳斯达克指数成份股触及52周新高，44只触及新低。(完)