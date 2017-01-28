美股标普500指数续跌 此前发布的GDP数据和部分企业业绩不及预期

路透纽约1月27日 - 美国股市标普500指数周五连跌第二日，因部分企业业绩和第四季国内生产总值(GDP)数据不及预期，冷却了近期对美国总统特朗普政策行动的乐观情绪。

去年第四季美国经济增长年率为1.9%，弱于3.5%的第三季增速，也低于2.2%接受路透调查的分析师的预估。

雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌2.4%，报113.79美元，此前公司发布的季度业绩弱于预期。该股给标普500和道琼工业指数指数带来最大拖累。能源股指数.SPNY下跌0.9%，为标普11大类股中表现最差的类股。

星巴克(SBUX.O)限制了纳斯达克指数的升幅。该股下跌4.0%，报56.12美元，此前该公司下调了全年营收预估。

“市场是基于对未来良好预期的基础上走强的，但当我们看到数据，反映了真实的情况，事情没有人们期望的那么好，”Morgan Stanley Investment Management资产组合经理Andrew Slimmon称。

“这告诉我们，今年盈利将反弹的预期，很大部分已经被市场消化了。”

周三，大选后的升势再次被点燃，道指突破了两万点这一历史性关口，今日已经连续第三天站在两万点之上。

本周，道指上涨1.3%，标普500指数上涨1%，纳斯达克指数上涨1.9%。

道琼工业指数.DJI下跌7.13点，或0.04%，至20,093.78点；标准普尔500指数.SPX小跌1.99点，或0.09%，至2,294.69点；纳斯达克指数.IXIC小涨5.61点，或0.1%，至5,660.78点。

微软(MSFT.O)升2.3%，报65.78美元；英特尔(INTC.O)涨1.1%，报37.98美元，两家公司此前都发布好于预期的业绩。

但谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)下跌1.4%，报845.03美元，此前公司发布的第四季获利低于分析师预估。

个人用品制造商高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)(CL.N)急挫5.2%，报64.68美元，此前公司报告的业绩弱于预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58.1亿股成交，低于过去20日的平均日成交量65.6亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.35:1；纳斯达克市场为1.15:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，四只成份股触及新低；有116只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)