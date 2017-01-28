美股标普500指数续跌 此前发布的GDP数据和部分企业业绩不及预期

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约1月27日 - 美国股市标普500指数周五连跌第二日，因部分企业业绩和第四季国内生产总值(GDP)数据不及预期，冷却了近期对美国总统特朗普政策行动的乐观情绪。
去年第四季美国经济增长年率为1.9%，弱于3.5%的第三季增速，也低于2.2%接受路透调查的分析师的预估。
雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌2.4%，报113.79美元，此前公司发布的季度业绩弱于预期。该股给标普500和道琼工业指数指数带来最大拖累。能源股指数.SPNY下跌0.9%，为标普11大类股中表现最差的类股。
星巴克(SBUX.O)限制了纳斯达克指数的升幅。该股下跌4.0%，报56.12美元，此前该公司下调了全年营收预估。
“市场是基于对未来良好预期的基础上走强的，但当我们看到数据，反映了真实的情况，事情没有人们期望的那么好，”Morgan Stanley Investment Management资产组合经理Andrew Slimmon称。
“这告诉我们，今年盈利将反弹的预期，很大部分已经被市场消化了。”
周三，大选后的升势再次被点燃，道指突破了两万点这一历史性关口，今日已经连续第三天站在两万点之上。
本周，道指上涨1.3%，标普500指数上涨1%，纳斯达克指数上涨1.9%。
道琼工业指数.DJI下跌7.13点，或0.04%，至20,093.78点；标准普尔500指数.SPX小跌1.99点，或0.09%，至2,294.69点；纳斯达克指数.IXIC小涨5.61点，或0.1%，至5,660.78点。
微软(MSFT.O)升2.3%，报65.78美元；英特尔(INTC.O)涨1.1%，报37.98美元，两家公司此前都发布好于预期的业绩。
但谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)下跌1.4%，报845.03美元，此前公司发布的第四季获利低于分析师预估。
个人用品制造商高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)(CL.N)急挫5.2%，报64.68美元，此前公司报告的业绩弱于预期。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58.1亿股成交，低于过去20日的平均日成交量65.6亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.35:1；纳斯达克市场为1.15:1。
标普500指数成份股有27只触及52周新高，四只成份股触及新低；有116只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。