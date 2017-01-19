美股标普500指数小幅收高 受金融股上涨力撑

路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
标普金融股指数.SPSY升0.8%，叶伦在旧金山出席加州联邦俱乐部活动发表讲话后扩大涨幅。
自美国11月大选后，金融股走强，因投资人预期升息和候任总统特朗普放松监管。
不过，高盛(GS.N)跌0.6%，花旗集团(C.N)收低1.7%，两家大行均在今日稍早公布了季报。
道指连续第四日收低。近几周大选后的大涨行情已经减弱，因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。投资人希望在周五特朗普宣誓就职后获得更多政策细节。
“你可能看到投资人目前稍作喘息，离场观望政策环境如何发展，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke称。
道琼工业指数.DJI跌22.05点，或0.11%，至19,804.72点；标准普尔500指数.SPX小涨4点，或0.18%，至2,271.89点；纳斯达克指数.IXIC升16.93点，或0.31%，至5,555.65点。
高通(QCOM.O)升1.5%，扶助提振纳指，此前摩根士丹利在一份研究报告中表示，美国政府可能不愿对该公司提出反垄断诉讼。
下跌股方面，Target (TGT.N)重挫5.8%，此前该公司公布假日季节销售低迷，且下调了季度盈利预估。
另外，UnitedHealth (UNH.N)公布业绩后，股价收低1.8%，报157.74美元。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场为1.28:1。
标普500指数成份股有13只触及52周新高，四只成份股触及新低；有76只纳斯达克指数成份股触及52周新高，27只触及新低。
美国各证交所共计约62亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量61亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)