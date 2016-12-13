美国科技股和银行股近期上涨后下滑 医疗保健股跑赢

路透纽约12月12日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，受压于科技类股下挫，而能源股升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不到2%。

银行股在美国联邦储备委员会(FED/美联储)召开今年最后一次政策会议前下跌，会议将于明日开始，周三结束，预计将进行今年的首次升息。

交易员在会议召开前对银行股进行获利了结，尽管从理论上讲，升息有利于银行股，但这项因素已经全部被消化。

美联储不升息的可能性“接近零，但不是零”，Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称。

标普500金融股指数.SPSY下滑0.9%，之前连升五周。

标普科技股指数.SPLRCT跌0.5%，上周则创一年最大单周升幅。

健保股对标普500指数和道琼工业指数的提振最大。

Regeneron (REGN.O)大涨3.8%，报387.10美元，百分比涨幅在标普500指数和纳斯达克100指数成份股中最大。此前，由诺华制药(NOVN.S)和Opthotech (OPHT.O)生产的药品组成而成的一种竞争性药品的第三阶段试验数据未达到主要目标，Ophthotech股价暴跌86.4%。

道琼工业指数.DJI收高39.58点，或0.20%，至19,796.43点；标准普尔500指数.SPX收跌2.57点，或0.11%，至2,256.96点；纳斯达克指数.IXIC收挫31.96点，或0.59%，至5,412.54点。

道琼工业指数再度刷新纪录收盘高位。

标普能源股指数.SPNY盘初一度大涨2.5%，因油价急升约6%，至一年半最高水准。该指数收高0.7%，因美国原油期货Clc1和布兰特原油期货LCOc1升幅都不到2%。

工业股指数.SPLRCI跌0.37%，受国防股下跌拖累。洛克希德马丁(LMT.N)下挫2.5%，报253.11美元，从日低245.50美元反弹，此前美国候任总统特朗普在推特上表示，该公司的F-35战斗机计划和成本“失控”。

Alexion Pharmaceuticals (ALXN.O)急跌12.9%，报115.08美元，此前，该公司执行长和财务长辞职。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，同过去20日的平均日成交量基本持平。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.79:1；纳斯达克市场为2.23:1。(完)