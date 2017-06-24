美股收高 受科技和能源股提振

路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。

能源股反弹，升0.8%，为标普11大类股中升幅最大类股，因油价从数月低位回升。

尽管银行通过了年度压力测试，银行股仍收跌，因一些结果弱于预期，投资者聚焦公债收益率曲线趋平。

健保类股升势衰竭，因投资者努力盘算，周四发布的用于替代奥巴马医保的参议院共和党医保法案是否能得到足够的票数通过。

健保类股收跌0.1%，收复了尾盘大跌的部分跌幅，此前Dean Heller成为声称不支持自己政党周四发表的医保案的第五位共和党参议员。

交易量在收盘前跳升，因富时罗素完成了年度指标更新。

“主要影响的是小盘股，但大盘股也会有所反映，”Conning & Co股市策略董事Don Townswick，他指出，大部分与再平衡相关的交易是在收盘前完成的。

美国各证交所共计成交约104亿股，过去20日的日均成交量为72亿股。

油价周五收高，本周稍早触及去年8月以来最低，今年迄今累积跌幅达近20%，因减产努力未能减弱库存过剩局面。

尽管周五上涨，能源股仍录得9月以来的最差周度表现。

道琼工业指数.DJI收跌2.53点，或0.01%，至21,394.76点；标准普尔500指数.SPX上涨3.80点，或0.16%，至2,438.30点；纳斯达克指数.IXIC收升28.57点，或0.46%，至6,265.25点。

本周，道指升0.05%，标普指数涨0.21%，纳斯达克指数升1.84%。

包括苹果(AAPL.O)，Facebook (FB.O)和微软(MSFT.O)在内的大型科技股对标普500指数的提振最大，科技股指数升0.7%。

标普金融股指数跌0.47%，银行股承压，此前美国公布银行业压力测试结果，下周三将公布第二部分的测试结果。

“这是消息公布后卖出的效应，”Keefe, Bruyette & Woods交易部主管R.J. Grant表示，“可能人们重新聚焦收益率曲线等因素。”

取而代之，投资者青睐科技股等成长板块。

“大家在押注低利率将保持较长时间，经济将表现平平，以很温和的速度成长，”Grant说。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.14:1；纳斯达克市场为1.85:1。(完)