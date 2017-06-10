美股涨跌互见 科技股重挫拉低纳斯达克指数

路透纽约6月9日 - 美国股市周五涨跌互见，科技股遭到抛售，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位。

科技股重挫2.7%，盘中跌幅更大。今年科技股大涨，并引领市场升势。

今年表现落后的金融股和能源股走强，分别大涨1.9%和2.5%。

“今日出现板块轮换，投资人从科技股中撤出，转投其他板块。”Themis Trading销售和交易部门董事总经理Mark Kepner称。

纳斯达克指数.IXIC收跌113.85点，或1.8%，至6,207.92点。

道琼工业指数.DJI收升89.44点，或0.42%，至21,271.97点；标准普尔500指数.SPX收低2.02点，或0.08%，至2,431.77点。

本周，标普500指数下跌0.3%，道指上涨0.3%，纳指跌1.55%。

苹果(AAPL.O)劲跌3.9%，对三大股指的拖累最大，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度比其他智能电话要慢。

Facebook (FB.O)和Alphabet (GOOGL.O)均收低超过3%，微软(MSFT.O)收挫2.3%，晶片商英伟达(NVDA.O)急挫6.5%，报149.60美元，此前Citron Research称，该股可能回落至130美元。

软件公司Cloudera (CLDR.N)发布业绩后暴跌15.6%。

投资人也在消化本周欧美重大政治和经济事件。

美股今日开高，之前英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。

投资人还认为美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四在国会作证对股市没有影响。

市场观察人士原本担心科米国会听证可能打乱特朗普总统减税、财政支出和放松监管的计划。这些措施的预期扶助带动标普500指数自特朗普当选后劲扬了13.7%。

市场焦点正转向下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的货币政策会议，市场普遍预计美联储将加息。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约87亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量为67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.68:1；纳斯达克市场为1.03:1。(完)