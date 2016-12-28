美股交投疏落小幅收升 科技股领涨带动纳斯达克指数创收盘新高

路透纽约12月27日 - 美国股市周二收盘小幅上涨，受助于消费者和楼市数据乐观，科技股上扬提振纳斯达克指数创收盘新高。

今日美国各证交所仅有逾40亿股成交，为今年成交量最低的交易日之一。预计年底前成交将保持低迷。

周二公布的数据显示，美国12月消费者信心攀升至逾15年高位，因在特朗普11月当选总统以来，美国民众看到，企业状况进一步增强，股价上涨，就业市场进一步改善。另一数据显示，10月房价继续稳步反弹。

美国股市自总统大选以来节节攀升，因投资人乐观认为当选总统特朗普将放松监管并投资基建，这会带动经济。由于市场已经消化了不同情况的各种积极结果，一些投资人预计年底升势是获利了结的好时机。

Ladenberg Thalmann Asset Management执行长Phil Blancato表示，对新政府的期望值太高。事实上尽管数据也不错，但同六个月前差别不大。

“美国消费者表现良好，获利有所回升，但盈利肯定没有大大提高。”

道琼工业指数.DJI收高11.23点，或0.06%，至19,945.04点；标准普尔500指数.SPX收高5.09点，或0.22%，至2,268.88点；纳斯达克指数.IXIC收升24.75点，或0.45%，至5,487.44点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约41.3亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量72.7亿股。去年的最后一周美股日均成交量为50亿股。

英伟达(Nvidia)(NVDA.O)大涨6.9%，提振晶片股走强，且为标普500指数和纳斯达克100指数百分比涨幅最大的成份股。

线上零售商亚马逊(AMZN.O)升1.4%，报771.40美元，该公司表示，假期销售季向Prime会员共发货超过10亿件。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.61:1；纳斯达克市场为1.54:1。

标普500指数成份股有23只触及52周新高，一只成份股触及新低；有174只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)