美股收低 科技股再现颓势

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透6月15日 - 科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。
标普科技股指数跌0.5%，继续上周五开始的跌势。但科技股在盘中深跌后有所反弹，同标普500指数走势一致。
苹果(AAPL.O)收低0.6%，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)跌0.8%，此前多位分析师对这两家科技巨擘发布了利空的报告。
非必需消费品类股跌0.5%，亚马逊(AMZN.O)收低1.3%。耐克(NKE.N)宣布裁员约2%，并砍掉四分之一的鞋款后股价重挫3.2%。
科技股和非必需消费品类股都是今年标普500指数大涨8.6%的功臣，科技股仍是今年表现最好的板块。
“今年迄今领涨的个股看来正失去一些动能，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“同时，经济数据也没有好到能令投资人有兴趣买入其他类股。”
道琼工业指数.DJI收低14.66点，或0.07%，至21,359.90点；标准普尔500指数.SPX下跌5.46点，或0.22%，至2,432.46点；纳斯达克指数.IXIC收低29.39点，或0.47%，至6,165.50点。
会得益于经济扩张的金融股和能源股也遭抛售，分别下挫0.4%和0.7%。
高派息的公用事业股和地产股分别升0.6%和0.5%，工业股升幅为0.6%。成为今日涨幅居前的类股。
周三美国长期公债收益率跌至11月初来最低，因美国公布的通胀和零售销售数据意外疲弱，盖过了美联储升息的影响。
在周三美国公布了令人失望的经济数据后，周四的报告显示，上周初请失业金人数降幅大于预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美联储在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。
“货币政策变得鹰派，”Huntington National Bank投资长John Augustine表示，“财政政策被延后，通胀不会向市场和美联储希望的那样发展。”
个股消息，超市连锁店Kroger (KR.N)下调全年盈利预估后股价暴跌18.9%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量近68亿股。
纽约证交所跌涨股家数为1.63:1；纳斯达克市场为1.78:1。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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