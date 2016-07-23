美股上涨且连续第四周周线上扬 公用事业和电信类股领升

路透纽约7月22日 - 美国股市周五收盘上扬，连续第四周录得周线上涨，受助于电信巨头美国电话电报公司(AT&T) (T.N)和威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)股价上涨。

美国制造业报告优于预期，给本月早些时候的乐观数据再添一抹亮丽。

但股市涨幅受限，因包括通用电气在内的工业企业季报疲弱。

标普和道琼工业指数在过去两周内屡创新高，之前的纪录高位保持了超过一年，因企业季报没有担忧的那么差。标普500指数周五再创纪录最高收位。

“经济报告有持续好转趋势，”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen称，“一些是业绩报告，但都指向同一个观点，即经济增长步伐加快。”

道琼工业指数.DJI收高53.62点，或0.29%，至18,570.85点；标准普尔500指数.SPX收升9.86点，或0.46%，至2,175.03点；纳斯达克指数.IXIC收涨26.26点，或0.52%，至5,100.16点。

标普500指数今年迄今累积上涨逾6%，摆脱了年初的颓势和全球不确性，包括英国最近决定脱离欧盟所带来的影响。

“英国脱欧造成冲击和之后的反弹已经过去了有些时日，”Berkeley Heights的Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny称，“我们看见油价牢牢受控，陷于区间内交易，所以这两大变量不再影响市场，而之前它们导致市场大幅波动。”

周五所有标普10大类股均走高，公用事业类股.SPLRCU和电信类股.SPLRCL领涨，这些防御型和高收益型股票今年给市场带来提振。

美国电话电报公司(T.N)在发布业绩后攀升1.4%。威瑞森通讯(VZ.N)涨1.3%，根据路透报导，该公司在收购雅虎核心业务上居于领先地位。雅虎(YHOO.O)股价收盘上涨1.4%。

美国工业巨头通用电气(GE.N)下滑1.6%，该公司报告油气和运输新设施需求疲弱。

竞争对手霍尼韦尔(HON.N)下跌2.6%，此前这家多元化制造商下调了全年营收预估。

本周开始进入季报高峰期。根据汤森路透I/B/E/S，现预计标普500成份公司第二季收益仅下滑3%，远好于本月初时预计的下跌4.5%。

投资者也在关注下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策会议，寻找其何时可能进行下次升息的线索。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量近75亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.01:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.88:1。

标普500指数成份股有34只触及52周新高，没有成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)