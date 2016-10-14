美股收低 因金融股领跌且中国经济数据疲弱

路透纽约10月13日 - 美国股市周四下滑，因金融股领跌且中国经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。

德意志银行(DB.N)和富国银行(WFC.N)负面消息发布后，金融股一直承压，在周五富国、摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)周五将发布季报前，金融股下滑。标普金融股指数.SPSY收挫1.1%。

中国公布9月出口大跌10%，远逊市场预期，且进口也意外萎缩，这激活了对全球第二大经济体的担忧。

股市尾盘跟随能源股缩减跌幅。油价反弹收高，美国政府报告柴油和汽油库存降幅大于预期，扶助油价反弹。标普能源股指数.SPNY收低0.7%。

“我认为尾盘开始获得一些交易的诱因是油价回稳，以及短期超卖的事实，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

随着11月8日美国总统大选投票日的临近，选情的不确定性以及银行受额外监管的可能性也令金融股压力加重，他指出。

道琼工业指数.DJI收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点；标准普尔500指数.SPX收低6.63点，或0.31%，至2,132.55点；纳斯达克指数.IXIC下跌25.69点，或0.49%，至5,213.33点。

道指日内低见17,959.95点。

投资人担心股市估值过高，特别是根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业第三季盈利将下跌0.7%。

一些投资人指望有足够多的企业业绩能超过分析师预估，这样能带动标普500指数以小涨为业绩期划上句号。

根据StarMine数据，标普500指数目前的预估市盈率为17倍，10年均值为14.7倍。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布9月会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短时间内”加息。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.04:1；纳斯达克市场为2.55:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，六只成份股触及新低；有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高，91只触及新低。(完)