美股飙涨至纪录新高 交通运输股创纪录高位

路透纽约12月7日 - 美国股市周三大涨，道琼工业指数和标准普尔500指数双双创新高，随着股市延续特朗普当选总统后的上行走势，且运输类股触及新高，增加股市的利多基调。

三大股指全部收涨逾1%。

即便特朗普对处方药价发表的评论打压了医疗保健类股，股市仍上涨。

美国股市自大选之后连创新高，因投资者受到特朗普计划加大经济刺激、减少企业税和监管的鼓舞。

“我认为市场持续认为新政府将有利于企业，”Bryn Mawr Trust首席投资官Ernie Cecilia称。

道琼工业指数.DJI收高297.84点，或1.55%，至19,549.62点；标准普尔500指数.SPX收升29.12点，或1.32%，至2,241.35点；纳斯达克指数.IXIC收高60.76点，或1.14%，至5,393.76点。

标普500指数自11月25日以来首次创收盘新高。

道琼运输业平均指数.DJT急升2.5%，创盘中和收盘纪录新高，超越其上次在2014年底创下的高点。

该指数收于纪录新高，可能暗示后市会进一步上涨，因这给那些期待道琼工业指数和运输业指数有同步走势的投资者带来利好迹象。

“那些(软件)程式现在将会说道氏理论得到确认，然后它们会触发买盘指令，这就像给火上添油，”O'Neil Securities纽约证交所部门董事Ken Polcari称。

股市普遍上涨，11个主要板块中有10个上涨。

午盘时，有一交易程式以30亿美元在市场全面买进各类股票，“的确引发股市步步高升，”Meridian Equity Partners的高管Jonathan Corpina表示。

电信股.SPLRCL和房地产类股.SPLRCR在上升板块中表现最好。这些都是派息高的类股。

“公债市场有些上涨，当然是长债，所以意味了派息股表现好一些，”Performance Trust Capital Partners交易部门董事Brian Battle说。

交易商也指出，周四欧洲央行政策会议前的回补空仓也是推高股市的诱因。

特朗普当选美国总统被视为推高股市的原因，尤其是金融股和工业股，自大选以来这两个板块都走坚。

但生物科技股和制药股周三下挫，之前特朗普在时代周刊的一篇访问中承诺，“我将会压低药品价格。”

标普医疗保健类股.SPXHC下跌0.8%，是唯一下跌的板块。纳斯达克生物科技指数.NBI急跌2.9%，在特朗普上述言论后大幅下跌，但之后反弹。

周二股市也受到特朗普效应影响，当日特朗普发推文称，政府应该取消让波音公司改造空军一号的订单，因为成本过于高昂。他的言论曾拖累波音公司(BA.N)短暂下跌。波音周三收高。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量80亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.31:1；纳斯达克市场为1.80:1。

标普500指数成份股有98档触及52周新高，七档成份股触及新低；有350档纳斯达克指数成份股触及52周新高，32档触及新低。(完)