美股道指连续第12日创收盘纪录 特朗普将就基建投资发表重大声明

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月27日 - 美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因美国总统特朗普表示，他会在周二就基建投资发表“重大”声明。
道指连创纪录收盘高位的天数追平1987年的12日，周一波音(BA.N)和联合健康集团(UnitedHealth Group)(UNH.N)等对道指的提振作用最大。标普500指数也收在纪录新高，能源股.SPNY升0.9%，居功至伟。
特朗普今日在白宫同州长会晤时表示，他将寻求“历史性的”增加军费开支逾9%，他还表示政府将会“快速行动”，进行监管改革。
周二晚间，特朗普将首次向国会全体议员发表重要的政策讲话。鉴于11月8日大选后市场大涨，投资人寻找特朗普政策方案的更多细节。
“特朗普的经济计划正在向前推进，明晚过后，我们会看到更多的细节，可能引发一些买盘或卖盘，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。
Hellwig等人表示，从市场近几周的表现来看，讲话更可能推高市场，而不是压低市场。
特朗普表示，他寻求在其首份预算建议中增加国防开支540亿美元后，波音(BA.N)、雷神(Raytheon)(RTN.N),、通用动力(General Dynamics) (GD.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)等国防股上涨。
波音升1.1%，联合健康集团升1.4%。
道琼工业指数.DJI上涨15.68点，或0.08%，至20,837.44点；标准普尔500指数.SPX升2.39点，或0.1%，至2,369.73点；纳斯达克指数.IXIC上扬16.59点，或0.28%，至5,861.90点。
在1987年的12日连创收盘新高的涨势中，道指升了9.2%，但在近期这轮创纪录升势中，道指仅升了3.9%。
自11月8日美国大选后，标普500指数升10.8%，但今年升势已放缓。
几周前，特朗普承诺大举进行税改，帮助重燃了大选后的升势，带动美股主要股指创新高。
时代华纳(TWX.N)收高0.9%，此前消息称，美国联邦通讯委员会(FCC)主席预计不会重审美国电话电报公司(AT&T)(T.N)计划以854亿美元收购时代华纳的并购案。AT&T下挫1.3%。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.55:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.87:1。
标普500指数成份股有63只触及52周新高，一只成份股触及新低；有143只纳斯达克指数成份股触及52周新高，45只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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