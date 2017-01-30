美股录得今年以来最大单日跌幅 特朗普蜜月期搞砸

路透纽约1月30日 - 美国股市周一下跌，标普500和道琼工业指数录得今年以来最大单日跌幅，因投资者担心，特朗普发布的限制移民行政令提醒人们，总统的一些政策可能对市场不利。

特朗普上周五发布行政令，禁止七个穆斯林国家公民入境美国，包括合法居民和签证持有者，并临时中止难民入境。周末，数以万计的美国人在美国主要城市和机场进行抗议示威。

自特朗普11月胜选以来，受其减税和简化监管承诺鼓舞，美股屡创新高。

“投资者聚焦(特朗普)促增长的政策提议，不是那些对经济活动有害的提议，如保护主义等，”First Standard Financial首席市场策略师Peter Cardillo称。

他称，投资者只关注了特朗普竞选期间作出的对市场有利的承诺，移民禁令是提醒人们，特朗普可能会采取一些可能破坏经济的举措。

道琼工业指数.DJI下跌122.65点，或0.61%，至19,971.13点；标准普尔500指数.SPX下滑13.79点，或0.60%，至2,280.90点；纳斯达克指数.IXIC下跌47.07点，或0.83%，至5,613.71点。

今日道指录得10月以来最大单日百分比跌幅，标普500和纳斯达克指数录得12月底来最大单日跌幅。

稍早特朗普签署行政令，要求每提议一项联邦监管新规，就必须撤销两项已有的规定。

在出席一与小型企业领袖会面的活动时，特朗普表示“市场不会下跌。”

中小型股指数Russell 2000指数周一跌1.3%，回吐1月的所有涨幅。

CBOE波动率指数.VIX上升1.30个点，为11月初来最大单日升幅。

股市下跌，尽管美国消费者支出加速，12月成屋待完成销售指数攀升，直指内需持续，可能提振2017年初的经济成长。

航空股下跌，美国航空(AAL.O)下挫4.4%，联合大陆控股(United Continental Holdings)(UAL.N)下滑3.6%。至少一位分析师对特朗普禁止七个穆斯林国家公民入境美国的行政令表示担忧。

达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)下挫4.1，因公司发生系统故障，导致周日到周一有约280个航班不能起飞。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66.6亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。

标普500指数成份股有五只触及52周新高，五只成份股触及新低；有49只纳斯达克指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)