美股交投震荡涨跌互见 聚焦特朗普勉力推动医保议案以求在国会通过

路透3月22日 - 美国股市标普500指数周三收盘小幅上涨，因投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保议案以求在国会通过，在上日股市大跌后承接股票。

美国股市前日录得特朗普胜选以来的最糟单日表现，因投资者担心特朗普在拖动医保立法遇到的困难，是他在推动所承诺的下调企业税上将要面对困境的一个先兆，税改承诺是自11月大选以来驱动股市此波创新高升势的原因之一。

股市早盘下跌，但之后走高。苹果(AAPL.O)股价升1.7%，给三大股指带来最大推动。

“手持大把现金的投资者将昨日和今日上午的下跌看做是买入机会，”投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称。

特朗普和共和党议员看似正失去了令倍受争议的医保议案得以在国会通过所需的支持，众议院将于周四对该议案进行投票。未获通过和延迟投票都将打击投资者对特朗普的立法能力，及其兑现对企业承诺的能力的信心。

“如果真的是这样，市场会出现一些波动，”U.S. Bank Private Client Reserve董事总经理David Schiegoleit称。

耐克(NKE.N)急挫7.05%，拖累道指下跌，此前这家全球最大的鞋履制造商发布的季度营收业绩弱于预期。

油价触及四个月低位，此前发布的数据显示，美国原油库存增幅超过预期。

标普500指数自美国大选以来已累积上涨10%，主要受特朗普减税和基建支出承诺的刺激，但股市高市值令市场感到担忧。

根据汤森路透Datastream，当前标普500指数成份股的预估市盈率约为18倍，而10年平均市盈率为14倍。

道琼工业指数.DJI收跌6.71点，或0.03%，至20,661.30点；标准普尔500指数.SPX收高4.43点，或0.19%，至2,348.45点；纳斯达克指数.IXIC收高27.82点，或0.48%，至5,821.64点。

标普500指数11大类股中有七种上涨，科技指数.SPLRCT升幅最大，上涨0.8%。

金融股.SPSY跌0.2%，周二录得6月来最大单日跌幅。

拥有即时通讯应用程序Snapchat的Snap Inc (SNAP.N)跳涨9%。公司在本月上市后得到第二位分析师给予买入“评级”。

零售商西尔斯控股(Sears Holdings)(SHLD.O)暴跌12.31%，公司周二警告称，在数年亏损和销售下降后，公司对是否能继续运营的能力发出预警。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.18:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.33:1。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，14只成份股触及新低；有22只纳斯达克指数成份股触及52周新高，87只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量70亿股。(完)