美国股市再创新高 受投资人对特朗普总统经济政策的期望带动

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
标普500指数连升第四个交易日，昨日特朗普承诺在未来数周内宣布重大税改计划。
自11月8日特朗普当选总统后，标普500指数劲升了8.3%，受助于对他将降低企业税、放松监管和增加基建投资的预期。但由于投资人担心特朗普保护主义政策立场及改革计划缺乏细节，近期升势已经止步不前。
“投资人原本担心政府可能已经脱离正轨，而去关注其他问题，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest表示。
他表示，减税政策重回焦点，投资人指望这会带动整体经济成长，而不仅仅是企业盈利增长。
道琼工业指数.DJI升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数.SPX涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数.IXIC上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。
标普500指数和道指连续第二日创纪录收盘新高，纳指更是连续第四日刷新纪录收盘高位。
本周，道指上扬1%，标普500指数攀升0.8%，纳斯达克指数跳涨1.2%。
能源股.SPNY升0.8%，在有报导称石油输出国组织(OPEC)成员国1月兑现了减产协议的逾90%后，油价大涨超过1%。
标普金融股指数.SPSY收高0.2%，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)负责金融监管的理事塔鲁络表示将辞职，为特朗普重塑美联储政策制定班子提供了更大的空间。
市场聚焦华府政策的同时，企业财报也显示，大型美国企业有望连续第二季录得获利增长，之前连续数季下滑。
根据汤森路透I/B/E/S，从标普500指数成份股中逾70%的公司已经发布的季度财报来看，第四季利润势将增长8.4%，可能成为2014年第三季以来表现最佳的一个季度。
Activision Blizzard (ATVI.O)公布高于预期的营收和10亿美元股份回购计划后，股价暴涨18.9%，对标普500指数和纳指的提振作用最大。
鞋履生产商Skechers USA (SKX.N)公布的第四季营收优于预期，股价暴涨19.3%。
零售商Sears Holding (SHLD.O)表示，今年将削减成本10亿美元，并削减债务和养老金义务至少15亿美元后，股价飙升25.6%。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.60:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为2.05:1。
标普500指数成份股有48只触及52周新高，没有成份股创新低；有151只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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