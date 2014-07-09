《分析》美股连创纪录高位，但估值指标让分析师不安

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
**以收益率作比较**
同时，过去几年债市大涨，令股市从某些方面看起来较吸引人，比方说对比股票盈利收益率(earnings yield)与10年期美国公债收益率。用过去12个月的每股盈余(EPS)除以标准普尔200指数当前水准，即得出股票盈利收益率。
标准普尔500指数收益率现约为6.4%，比10年期美债收益率高3.8个百分点。过去30年股票与债券收益率差中值为1.4个百分点。这是合理的，因为股票风险较高，不过这种差距说明与美债相比，股票价格相对便宜。
随着美联储逐步收回货币激励，若经济持续好转，那么长债收益率可能上升，上述收益率差将缩小，促使投资者调整配置。(完) (编译 李春喜/许娜/石冠兰/王丽鑫； 审校 郑茵/朱晓军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)