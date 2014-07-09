《分析》美股连创纪录高位，但估值指标让分析师不安

**以收益率作比较**

同时，过去几年债市大涨，令股市从某些方面看起来较吸引人，比方说对比股票盈利收益率(earnings yield)与10年期美国公债收益率。用过去12个月的每股盈余(EPS)除以标准普尔200指数当前水准，即得出股票盈利收益率。

标准普尔500指数收益率现约为6.4%，比10年期美债收益率高3.8个百分点。过去30年股票与债券收益率差中值为1.4个百分点。这是合理的，因为股票风险较高，不过这种差距说明与美债相比，股票价格相对便宜。