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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 12:17 BJT

《分析》美股连创纪录高位，但估值指标让分析师不安

**以收益率作比较**

同时，过去几年债市大涨，令股市从某些方面看起来较吸引人，比方说对比股票盈利收益率(earnings yield)与10年期美国公债收益率。用过去12个月的每股盈余(EPS)除以标准普尔200指数当前水准，即得出股票盈利收益率。

标准普尔500指数收益率现约为6.4%，比10年期美债收益率高3.8个百分点。过去30年股票与债券收益率差中值为1.4个百分点。这是合理的，因为股票风险较高，不过这种差距说明与美债相比，股票价格相对便宜。

随着美联储逐步收回货币激励，若经济持续好转，那么长债收益率可能上升，上述收益率差将缩小，促使投资者调整配置。(完) (编译 李春喜/许娜/石冠兰/王丽鑫； 审校 郑茵/朱晓军)
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