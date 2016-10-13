美联储公布会议记录后标普500指数和道指微幅收高

路透10月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本保持不变。投资人等待上市公司业绩季报。

会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短时间内”加息。

尽管维持低利率有风险，但美联储决定当他们担心经济成长可能放缓之际升息风险可能更大，Edward Jones投资策略师Kate Warne称。

“不幸的是，他们还是没有令前景更清晰，”Warne表示。

交易商认为，美联储在下月升息的机率不大，因货币政策会议后没过几天，美国就将举行总统大选。根据CME Group的FedWatch工具，交易商认为升息仍可能在12月，但机率由昨日的71%降至了66%。

由于美联储会议记录没有传递出什么新消息，投资人在买入更多股票前会关注业绩期的表现，Wedbush Equity Management LLC投资长Steve Massocca称。

根据汤森路透数据，目前预计标普500指数成份股企业第三季盈利将下跌0.7%，将是连续第五季盈利下降。

道琼工业指数.DJI收高15.54点，或0.09%，至18,144.20点；标准普尔500指数.SPX收高2.45点，或0.11%，至2,139.18点；纳斯达克指数.IXIC下跌7.77点，或0.15%，至5,239.02点。

对纳斯达克指数拖累最大的是思科系统(CSCO.O)，在同业爱立信(ERIC.O) (ERICb.ST)公布盈利骤降后，该股也随之下挫。

标普11大类股中有八种收高，地产股以1.3%领涨，紧随其后的是公用事业股，升1%。

健保股和能源股表现最差，标普500健保股指数.SPXHC跌0.55%，能源股指数下滑0.41%。在石油输出国组织(OPEC)公布9月产量创八年高位后，油价下挫。

保险商Humana Inc (HUM.N)在标普500指数成份股中跌幅最大，该公司表示，一美国健保部门下调了对Humana Medicare计划的质量评等，此举可能影响2018年政府给该公司的付款规模。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量67.7亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.10:1。(完)