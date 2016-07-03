美股展望：英国脱欧冲击减退 市场焦点转向美联储和企业获利

路透旧金山7月1日 - 英国公投脱欧导致美国股市经历了长达一周的震动，但低利率将维持更长时间的预期增强，这可能使华尔街部分投资者觉得好过一些。

英国脱欧导致英国、欧洲乃至全球经济未来充满不确定性。但由于这些问题的答案可能要等数年时间，很多美国投资者注意力转向眼前可以确定的事：美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期不会升息。

“美联储是只800磅的猩猩，但这只大猩猩现在被锁回到笼子里，哪也不去了，”纽约Seaport Securities交易员Ted Weisberg称。“我会觉得趋势将会继续利好市场。”

英国公投后标准普尔500指数大跌6%，此后几乎完全反弹回来，现在回到了熟悉的交投区间，接近该指数一年多来屡次突破未果的纪录水平。

标普指数周五上涨0.19%，四日涨幅达到5%。

英退导致的汇市急剧波动及全球金融不确定性，令多数交易员预计美国最早要等到2017年很晚才会升息；公投前预期为2016年末期。2008年金融危机以来处于历史低位的利率推动美股上涨，很多投资者担心升息会影响未来涨势。

投资者在关注英国脱欧缓慢进展的同时，而7月8日将公布的美国6月就业报告将是眼前的关键。上月就业数据意外疲软，令这份数据更为重要。

分析师称，就算6月就业数据意外强劲，预示会提振通胀，可能也不足令人预计近期会升息。不过若报告再次疲软，且被解读为美国经济根基不稳的信号，就可能损伤人气。

“若再次出现冲击，人们会认为这形成了趋势，就会引发衰退担忧，”Bel Air Investment Advisors股票研究副总裁Aaron Jett称，“即便就业数据良好，我们仍认为美联储可以把英国退欧作为不升息的理由。”

投资者还将开始关注美国企业获利状况。富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)、花旗集团(C.N)及摩根大通(JPM.N)将在7月中旬公布第二季业绩，是美国权重股中较早公布业绩的公司。

由于油价下跌和美元强势，美国企业去年以来陷入获利衰退，分析师预计标准普尔指数成分企业第二季获利下滑4%，比前季大幅下降5%好一点。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股整体获利第三季料录得2015年以来首次增长，不过英国脱欧公投后预期下滑，因投资者担心美元再次上涨的影响及欧洲经济可能受挫。

“如果高管以英退为由下调获利预估超过几个百分点，那么我认为市场将会回调，”LPL Financial首席经济分析师John Canally称。(完)