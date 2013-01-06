《美股一周展望》"财政悬崖"落幕,企业财报担忧成为市场主角

路透纽约1月4日 - 随着企业第四季财报将从下周开始陆续出炉,投资者对美国"财政悬崖"的担忧可能将让位于企业获利等更偏向基本面的忧虑.

企业第四季财报料仅会略好于第三季的低迷表现.分析师目前的预测远低于10月时的水平,这一信号足以令人警惕.美国铝业 将在周二股市收盘后率先发布业绩.

而股市继过去一周大涨后,未来可能受企业财报影响而加剧振荡.标准普尔500指数 周五创下2007年12月31日以来最高收位,亦录得逾一年来最大周度百分比涨幅.

根据路透分析,在对第四季业绩发出预警的企业中,欧洲形势是他们的主要担忧之一.在发布预警的标普500成分股25家最大企业中,超过半数称欧洲方面的不确定性和该地区疲弱的经济前景带来冲击.

在近期举行的有关财报的电话会议中,宏观经济方面的担忧被10家公司提及,而美国"财政悬崖"被至少九家企业视为发布获利预警的原因.

"可能恶化的影响因素数量并不多,但它们能恶化到什么程度则让人担忧."Whitebox共同基金的资深投资组合经理Kurt Winters指出.

据汤森路透数据,在标普500指数成分股中,就第四季业绩发布负面财测和正面财测的家数之比为3.6:1,为2001年第三季以来第二差.

美国国会议员在最后一刻达成协议,避免立刻大幅增税,从而惊险躲过了"财政悬崖",并推动股市大涨;不过围绕进一步削减支出的角力预计在未来两个月仍将持续.

穆迪在11月调降法国债信评级,债务危机也迫近西班牙等国家,亦令投资者对于欧洲主权债务问题的忧虑重燃.

"欧洲经济处于衰退,这是基本情况.欧洲仍是美国最大的贸易伙伴,许多美国企业在那里有业务,而且全球资本支出的很大一部分是投向那里."摩根士丹利首席美国股市分析师Adam Parker指出.

eBay 就认为欧洲方面的担忧对公司业绩有负面影响.其财务长Bob Swan在公司10月的财报电话会议中,就谈到了"来自欧洲的巨大压力".

**营收疑虑**

而企业对于获利的最大担忧之一,就是在营收增长相对疲弱的情况下,能否继续促进获利增长.

汤森路透数据显示,标普500企业第三季营收下滑0.8%,为2009年第三季以来的首次.该季获利增长率仅为0.1%.

除此之外,数据还显示,仅有40%的标普500成分股第三季营收超预期,而获利优于预期的比例则是64.2%.

对于第四季而言,获利预期略微上升,但仍远低于几个月前的估值.标普500企业获利在第四季料上升2.8%,而营收估计增长了1.9%.

10月时作出的第四季企业获利增幅预估为9.9%.

尽管预测非常谨慎,但部分分析师仍认为企业公布的第四季财报很有可能好于预期.

"这背后的想法就是,获利要继续攀升,营收不可能不增长.而市场并没有这么看."投资公司T3 Equity Labs的创建者Mike Jackson表示.

Jackson说,基于他的分析,能源、工业和非必须消费品类股的财报最有可能超越预期;而必要消费品、材料和公用事业类股这种可能性最小.(完)