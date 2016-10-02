美股展望：德银与司法部的和解案是笼罩美国股市的阴云

路透纽约9月30日 - 德意志银行可能成为下周股市头顶上的阴霾，这家德国最大的银行可能要破费数以十亿美元，以便同美国司法部就销售抵押贷款支持债券(MBS)达成和解。

德意志银行在美国上市存托凭证(DB.N)周四触及纪录低位，因美国司法部要求该行支付140亿美元，以了结其在金融危机前出售不良MBS一事。

不过法新社报导称，德意志银行有望以低得多的54亿美元与美国司法部达成和解，随后该股在周五录得五年来最佳表现。

摩根士丹利分析师估计，德银可能支付约60亿美元以获得和解。

分析师称，美国股市过去几天的走势基本看德银，这种情况可能持续。

“这件事是重头戏，也是威胁，” Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan称。

“司法部要求支付140亿美元，而他们愿意支付比方说50或60亿美元，一旦就其中的差异达成某种解决，市场又会担心其中存在问题，”Hogan称。

德银市值接近180亿美元，规模远小于美银美林(BAC.N)的1,550亿美元，或花旗(C.N)的1,330亿美元。

但国际货币基金组织(IMF)在6月时称，德银与全球各大金融机构的业务关系决定了，该行若崩溃，对整个金融体系的威胁要比其他任何一家全球性银行都大。

“该行在全球的版图和在欧洲的中心地位无人能敌，所以此事将推动下周市场的走势，”Global Markets Advisory Group资深市场分析师Peter Kenny称。

“我感觉，投资者想得到的那种澄清，在几周内...可能真的弄不清。”

法新社援引知情消息人士报导称，和解方案可能在几天后公布。

分析师认为目前德银引起的骚动比不上2008年美国雷曼兄弟破产。

“德银不是雷曼，不至于引发2008年那样的全球经济‘骤然停摆’的情况，”安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)称。

他称，此事让人担心之处在于，“让人想起一些欧洲银行的脆弱程度”，并为欧洲经济增长再添阻力。

标准普尔500指数.SPX本周上涨，但银行股.SPXBK在周一和周四因德银掀起的波澜而整体大跌。此外，富国银行执行长赴国会作证的消息也打压银行股。

法兰克福股票交易所周一将休市，因适逢德国统一日假期。

下周投资者还将留意美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的10人次讲话，重点关注副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五的讲话及货币政策线索。周五的就业报告等重要经济数据也将让交易商紧张等待。

“我们面临经济放缓的问题，下周将会得知，(疲软数据)是偶然还是趋势，”Federated Investors首席股票分析师Phil Orlando称。

他还表示：“司法部和德银若没有达成合情合理的协议，市场就会有充分的看跌理由。”(完)