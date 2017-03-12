美股展望：美联储料加快升息 银行股多头忧心政策不确定性

路透3月10日 - 美国大选后股市的涨势中，银行股遥遥领先，因投资者押注利率上升，监管放松，减税以及经济增长加速将提振银行获利。

标准普尔银行类指数.SPXBK自大选后上涨了32%，与大盘整体涨幅之比约为3：1。不过现在随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备以比很多人此前预期更快的速度升息，债市格局发生改变，让一些早前的银行股多头踌躇不前。

随着新一份强劲就业报告出炉，外界普遍预期美联储周三会升息，并预计2017年升息三次。

利率上升可能提振银行获利，但银行的盈利能力还取决于短期利率与长期利率的差值。短期利率如美联储设定利率，决定银行获得资金的成本，而长期利率则是银行向客户贷款收取的费用。

当这一利差比较大的时候，银行获利可能快速上升。当该利差缩小时，获利增长就可能受损。

现在的争议是，一些投资者认为美联储更激进的升息路径下收益率(殖利率)曲线趋平的风险上升。两年期和10年期收益率的远期定价显示，到年底时其利差将从现在的122个基点收窄至93个基点左右。

出于这个原因，曾在特朗普行情早期出手买进的DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach称，他抛出了所持的金融股。

“当美联储一年收紧政策次数超过一次时，历史来看收益率曲线很可能趋平，”Gundlach称。“这样的收益率曲线对该板块无益。”

11月8日大选后的一个月，标准普尔银行指数上涨了24%。此后该板块上涨了5.7%，因很多投资者等待监管和税制改革方面的细节。

“大选之后，金融股赚钱十分容易，”Gundlach称。

**不仅是曲线**

诚然，银行股上涨的原因不仅是升息预期和对收益率曲线的预测。对于特朗普执政政策的设想也激发了投资者兴趣。

投资者押注特朗普承诺的减税将提振消费者支出和企业获利，这可能带动贷款需求。与此同时，他承诺放松监管还可能降低合规成本，可能让银行贷款增长速度快于在金融危机后实施规定下的速度。

这是摩根大通资产管理全球市场策略师David Lebovitz仍然预计金融股会进一步上涨的部分原因。

Lebovitz称，即便监管和税制改革似乎会耗费一段时间，但只要特朗普政府能就计划和时间表给出更多详情，投资者就可能保持耐心。

但他警告称，目前对股市来说，“政策方面令人失望是最大的风险”，因为投资者已经消化了调整政策的可能性。

Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte称，银行板块走势跑赢大盘的日子可能已经“到头”，但并没预计会出现调整。

“我不确定投资者是否在考虑收益率及市况变化的情况。似乎是先买了再说，以后再担心‘原因’，”他称。(完)