美股展望：投资者期待业绩好转 藉此支撑股市涨势

2016年10月14日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月14日 - 一大波美国企业财报将到来，或将主导下周的美国股市，市场走势料比较波动。

周五公布的大型银行财报好于预期，多少提振了华尔街的信心。此前第三季财报季开局不利，工业和医疗保健企业的业绩令人失望，动摇了市场信心。

不过还有大批财报尚未公布，投资者寄望美国大型企业能终结长达一年的获利下滑。下周将公布财报的公司包括微软(Microsoft)(MSFT.O)、美国通用电气(GE)(GE.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N) (JNJ.N)和美国银行(BAC.N)。

除已公布的财报好坏不一之外，最近几日拖累股市的因素还包括：中国经济数据疲软，英国脱欧引发的担忧，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前可能升息。

标准普尔500指数在连跌两周后，距两个月前触及的历史高位低了2.5%左右。

“今夏股市欣欣向荣，屡创新高，但前提是，市场认为股价上涨后将会有业绩的突破接踵而至，”Key Private Bank投资长Bruce McCain称。

投资者“希望看到下半年业绩出现十分强劲的突破，弥补上半年的疲软表现，而我不确定是否能出现这样的结果，”McCain称。

目前已有34家标准普尔500企业公布财报，据汤森路透I/B/E/S，第三季获利料下滑0.4%。

不过鉴于这一季历来会有不少企业财报好于预期，投资者预计最终季度获利结果或为增加。

标准普尔500指数企业第一季获利下滑5%，第二季亦减少2.1%。

“归根结底，一切都是围绕业绩。每一项经济数据都会体现在业绩中，”Voya Investment Management资深市场策略师Karyn Cavanaugh称。

“当(获利)真的转为增加时，投资者那时从心理上会觉得，‘哇，以投资来说，这里真是最好的地方。必须要进入股市，’”Cavanaugh称。

目前股价就历史角度来看已属高位，要支撑这样的估值，强劲的获利预估非常重要。标准普尔500企业以未来12个月获利计算的市盈率接近17倍，历史均值为15倍。

阻碍我们乐观看待前景的障碍之一是美元升值，本周美元指数攀升至3月以来最高点。

跨国企业的境外业务营收在换算成美元时，就会减少。

RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle称，他将会关注，“企业是否觉得运营模式运作良好且尽在掌控，汇率是否成为现今财测疲软或季度财报不佳的借口。”

“以目前这样的估值水平，市场很容易受冲击，”Gayle称。(完)