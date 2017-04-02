美股展望：就业报告放一放 从汽车销量可洞察消费者状况

路透纽约3月31日 - 别管就业报告了。下周最值得玩味的美国经济数据是周一将出炉的汽车销量，该数据将能对中产阶层消费者状况提供判断，也能对2017年以来一直走势艰难的一个股市板块有所衡量。

分析师预计3月新车销量再创佳绩，经季节调整后合年率超过1,700万辆，但不会达到12月创下的2005年8月以来的最高点1,840万辆。

不过该数据12个月循环连续第三次下降。随着销量见顶而价格将下降，汽车生产商和交易商以外的领域将会感受到间接效应。

据联合汽车金融(Ally Financial)援引本月稍早的预测提到，汽车租赁和二手车价格今年料大幅下降，当时该公司还下调了2017年获利预测。

摩根士丹利在周五的一份报告中称，二手车价格到2021年时将大幅下降25-50%，新车和租约到期归还车的供应今年触及纪录高位。

“大量二手车准备以排山倒海之势涌入市场，”AdvisorSharesRanger Equity Bear ETF的联席经理Brad Lamensdorf称。

Lamensdorf表示，削减库存的需求引发无节制的借贷。“这不是骗人的，人们已经快被债务没顶，”他称。“违约率将会高得多。”

股市注意到了这一点。标准普尔1500汽车零售指数.SPCOMAUTR今年以来跌6.5%，其中Advance Auto Parts (AAP.N)、AutoNation (AN.N)和Sonic Automotive (SAH.N)的跌幅达到两位数。

被视为二手车市场领头羊的Carmax(KMX.N)周四将公布财报，该股今年以来股价跌8%。

汽车销售还有另一个危险信号：据J.D. Power和LMC Automotive的一份报告，卖出一辆新车所需的平均时间在3月1-19日期间达到70天。为2009年7月以来最长。

随着市场趋于紧俏，业内人士预计会进一步降价。

“行业促销愈演愈烈，竞争将继续保持激烈，”J.D. Power汽车数据和分析业务资深副总裁Deirdre Borrego在报告中称。

“3月当月促销将达到新高度。”

与此同时，穆迪本周称，贷款融资的竞争可能进一步提高汽车贷款商的信贷风险。

联合汽车金融(ALLY.N)股价3月下跌9.6%。

就连本周一只对冲基金为提振通用汽车(GM.N)股价迟滞表现而发出的挑战，也反映出担心这个行业囤积现金，但没有明显的增长前景。

**虽不至于衰退，但...**

汽车市场虽然重要，但对美国经济来说不如楼市重要。2008年楼市崩溃，触发大萧条以来最严重的经济衰退。

但考虑到其供应链的各个环节，汽车行业的停滞可能给复苏周期已经进行八年的经济带来压力。蓝领工人受到的影响可能最严重。

如果汽车贷款违约率真的大幅上升，消费者有可能捂紧钱包，从而损及经济增长。有三分之二的经济依靠消费者支出。

“当考察消费者支出状况时，如果次优买家突然出状况，会给支出打上问号，”洛杉矶Wedbush Securities的股票主管Ian Winer称。

“溢出效应是：同样利用大规模融资来获得营收的其他行业是什么？我想到两个重要例子是珠宝和床垫。”

Tempur Sealy(TPX.N)今年以来大跌32%。(完)