美股展望：传统零售类股回归视线 但未必能真实体现消费状况

路透纽约5月5日 - 从一项衡量美国股市零售类股状况的主要指标可看出，直接向消费者出售商品的公司状况整体良好。

毕竟，市值1.16万亿美元的标普500零售类指数今年攀升近13%，达到纪录高位，接近标准普尔500指数.SPX7%涨幅的两倍。

不过这种卓越表现几乎全部由一系列新型“零售商”带动，这些个股约占该指数的逾半数市值，包括：亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、Netflix(NFLX.O)和Priceline Group(PCLN.O)。另外，这也掩盖了传统零售商股票全面下跌的事实，他们的生意尤其被亚马逊等公司抢夺。

事实上，零售股涨势三巨头排除在外，这类股的整体市值今年仅上涨了1.3%，较两年前创下的高水位低约8%。

在此背景下，下周将能重新看到，老牌零售股能否坚守阵地，股票低迷走势是否即将改变。

美国零售巨头梅西百货(Macy's)(M.N)、Nordstrom Inc (JWN.N)、科尔百货(Kohl's)(KSS.N)和JCPenney(JCP.N)公布的第一季财报预计会发人深省，但也可能让人看到，其中一些企业为扭转局面而做出的努力，包括数以千计的裁员等等，是否开始取得成效。

据汤森路透数据，第一季企业整体获利强劲，标准普尔500指数企业获利较上年同期料增长14.7%，为2011年以来最佳。不过包括百货商店等企业的非必需消费品板块的获利增长可能仅有3.9%，虽然高于一个月前预计的1.4%。

“大多数的消费状况看来可以。但不是全部，”花旗集团首席美国股票分析师Tobias Levkovich称。

但连锁百货店营收可能表现平平。不过分析师提醒，传统零售商可能不再能真实反应消费状况，因为人们有新的消费方式。

“当我们听到这些大型零售商公布，购物中心的客流量不佳时，可能会本能地做出错误反应，”Wunderlich Securities首席市场分析师称。

“但愿我们不会开始认为，因为人们不去梅西，消费就死寂了。”

另外，周五将公布月度零售销售报告料显示，经过连续两个月的下跌，4月整体零售销售有所回升。该数据是衡量消费支出状况的主要政府指标。

据汤森路透I/B/E/S估计，下周将公布财报的四大零售商中，只有Nordstrom预计会公布每股盈余(EPS)上升，增幅仅为2.8%。

梅西百货的EPS料下降13.5%，科尔百货料下降6.4%。JCPenney去年第四季在三年来首次录得季度盈利，但料又会重回亏损。

“零售商很可能爆出各种意外，所以我们现在不太愿意持有较多实体零售公司的股票，”宏利资产管理高级常务董事Nathan Thooft称。

事实上，下周公布财报的这四家公司今年以来走势赶不上同业群体以及整体市场。虽说Nordstrom起码温和上涨了2%，梅西和科尔却双双大跌约19%，而JCPenney大幅下降34%，已经不再是标准普尔零售板块成分股。

如宏利的Thooft所说：“估值开始值得玩味，但与此同时不能忽视的是亚马逊的存在，还有消费者能够从网上买的东西越来越多这种变化。”

零售市场资本总额图表：reut.rs/2qM9xwD(完)