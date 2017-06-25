美股展望：油价下跌可能给企业获利带来阻力

路透纽约6月23日 - 进入第二财报季，投资者冀望美国企业财报持续表现强劲，以证明股票的高估值是合理的。目前美股估值处于2004年以来最高水平附近。

但油市目前疲软以及经济增长逊于今年稍早预期的迹象都给这个憧憬浇了一瓢凉水。

“获利回升的诸多预期都是建立在油价处于每桶47-50美元左右的假设之上，”Hugh Johnson Advisors首席投资官Hugh Johnson称。“因此如果油价没有达到这一区间，你就没法获得股市需要的强劲财报。这不是小事情。这给预测带来了很大的不确定性和波动性。”

美国原油期货一直在供应过剩的打压下走低。本季迄今平均每桶逾48美元，但周五交投于43美元附近，较2月所及18个月高位下跌逾20%。

美国股市目前处于第九年牛市，最近受美国总统特朗普的促增长政策预期提振。不过，考虑到改革的时间表进一步推后，获利被视为股价的重要支撑。

由于股指接近纪录高位，华尔街分析师猜测股市是否将开始修正。

自4月初以来，11个板块中有10个的获利预期下降，仅有工业板块改善。

据汤森路透数据显示，标普500指数成分股企业整体料将实现获利增长7.9%，增幅逊于第一季的15.3%，亦低于4月时预期的10.2%。

周四，耐克将为当季第一个公布财报的道琼工业指数成分股企业。本财报季将在7月第二周开始进入高潮。

科技公司料录得两位数获利增长，受助于半导体企业获利增加；金融企业紧随其后，料录得8.1%的获利增幅。

虽然能源价格下跌可能会给工业和运输业等部分行业带来帮助，并提振消费者信心，但能源企业获利增长的浓厚预期意味着，若最终结果与预期相悖，则将造成广泛影响。

据汤森路透数据，能源企业获利料较上年同期骤增683%；当时许多能源企业都出现亏损。若剔除能源企业，企业第二季整体获利增幅料降至4.8%。

Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称，若油价持续低迷，下半年能源企业获利预期可能将下滑。

“目前的一个未知因素是油价。全年预估所基于的预期是，油价肯定会高于我们目前水准，”他表示。

能源类股是今年迄今表现最差的板块，标普能源指数下跌近15%。

**预期过于乐观？**

虽然油价下跌，部分分析师已警告华尔街对企业整体获利过于乐观。

Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves将2017年标普500指数成分股企业获利预估从127美元下调至116美元，低于分析师普遍预估的131.51美元，因经济成长和通胀目前均不及预期。

“我预计执行长们将开始下调今年预估，”Purves表示。

实际上，对比经济数据与预期的指标--花旗美国经济数据意外指数本月降至近六年低位。

亚特兰大联储模型近期预计，第二季经济增长年率料为2.9%，低于前值3.2%。

获利增长面临的另一道障碍是：企业减少股票回购。

“过去两年，超过20%的标普500指数成分股企业通过减少股票流通数量为(每股获利)提供了至少4个百分点的助力，”标普道琼斯指数有限公司资深指数分析师Howard Silverblatt在报告中称。

他还指出，2017年第一季，该比例降至14.8%，而且有迹象显示第二季“支持甚至变得更少”。(完)