美股展望：科技股的市场领导地位不再？ 言之过早

路透纽约7月7日 - 科技股过去一个月拱手让出了领涨股市的宝座，但这个增长迅速的板块可望很快再续出色表现，重返榜首。

科技行业即将公布财报，该行业公司获利料连续第11个季度领先于标普500指数.SPX整体表现，这可能吸引一些投资者回头，他们一直担心此类股票估值过高，买进这些大公司的投资者可能过多。

该板块自6月第一周以来大跌4%，同期标普金融股指数.SPSY涨逾5%，健保股指数.SPXHC上扬3%。这不禁令人揣测，投资者可能针对科技股了结获利，转投这些类股。

“科技股走势暂歇，但会再次火起来，我觉得下半年科技股会再次受欢迎，”Cozad Asset Management的投资经理J. Bryant Evans称。

2017年前五个月，科技股是股市的热门话题，走势遥遥领先于标普500指数其他10大类股，并推动Nasdaq指数.IXIC录得2009年以来的最强上半年表现。

“我觉得(科技股最近的下跌)是源于获利了结，而不是因基本面因素发生变化而导致，”Prudential International Investments Advisers的常务董事John Praveen称。“基本面对该板块仍然利好。”

科技股周五以1.3%的涨幅结束了起伏的一周，表现超过了其他所有板块，以及标准普尔500指数的上涨0.6%。

据汤森路透I/B/E/S，分析师估计科技股第二季获利上扬11.2%，其中主要来自半导体企业。如此涨幅超过对标普500指数整体预估的增长7.9%，并远高于对能源板块.SPNY以外所有板块的预估值。能源股一年前表现低迷，可能导致现在的表现有所夸大。

“科技板块增长的预估值最高，仅存在温和的不确定性，”摩根士丹利股票分析师团队在研报中称。

鉴于科技股占比庞大--达到标普500指数22%的市值，该板块的成长对于美国企业获利增长至关重要。

对于第二季而言，科技股获利增长料占标普500指数整体获利增长的28%，如果不计能源企业，那么比重将接近一半。

“对于仍然有些成长痛的经济，持续增长是个买点，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

据汤森路透I/B/E/S，科技股第二季营收料增长7.2%，快于标普500企业整体的增长4.6%。

Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest称，在周期中的当前阶段，营收录得增长，比只是净利增长更为重要。

该板块估值可能也不偏高。科技股以未来12个月获利预估计的市盈率(本益比)为18.1倍，略高于整体市场的17.8倍。

与科技泡沫破裂后的过去15年里，科技股的市盈率溢价来相比，这种差异可能显得更小。这段时间内，科技股平均市盈率为17.2倍，标普500指数则为14.7倍。

另一个有利于科技股的因素是美元指数.DXY，今年下跌了6.1%。

标普500指数科技企业有60%的营收来自海外，指数全体成分股的这项比例为40%。美元上涨会使得海外营收在财报中换算成美元时的价值下降。

尽管有这些利好因素，但其他板块也有可能超过科技股。

医疗股今年以来的表现基本上并驾齐驱，医保议案通过国会的话，可能会吸引那些一直对该行业政治不确定性心存担忧的投资者。

经济和通胀加速可能有利于工业.SPLRCI、能源和金融等板块。这些板块通常在这种时期表现较好。

7月14日起将能开始陆续看到线索，届时一大批银行将发布财报，拉开财报季大戏的帷幕。

科技股方面，微软(Microsoft) (MSFT.O)和国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)的财报将在接下来一周登场，而Alphabet(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)和英特尔(Intel)(INTC.O)等等也将在7月稍晚公布财报。

科技板块可能给第二季获利带来的贡献：reut.rs/2uz0Zf3 (完)