美股展望：从汇市中寻找股市是否会继续走强的线索

2016年3月4日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月18日 - 美国股市投资者下周将关注汇市，寻找近期美元疲软和股市走强之间相关联的趋势是否会延续的迹象。

继年初表现异常疲软后，道琼工业指数和标准普尔500指数本周均来到平盘上方水准，部分得益于市场预计美元一连三周下跌可能会提振企业获利和股价。

许多投资者一直担心美元强势，因为这可能会损及出口、企业获利和经济增长。去年9月17日至今年2月中旬期间，美元指数已累计上涨逾2%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始收紧政策，而其他央行则在宽松政策。

但标普500指数.SPX已自2月11日低位上涨约9%，今年来首次来到平盘上方水准，部分受助于美元.DXY下跌--过去三周美元累计下跌逾3%。

美元跌势本周加快，因美联储在周三公布的政策声明中预计，今年升息次数将仅为此前预期的一半。声明公布后，美元创下六周来最大两日跌幅。

美元下跌推动油价强劲上扬，今年来首次重返40美元关口之上，进而提振能源类股.SPNY。

“因(美联储）政策大跌两日后，我认为美元将恢复涨势，”JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke称，并强调美国利率路径与欧洲央行和日本央行的不同。

“我们的政策利率将朝一个方向迈进，他们的则向另一个方向延伸，无论如何，利差将不断扩大。”

但Fundstrat Global Advisors执行合伙人Thomas Lee预计，美元将继续下跌，因为他认为美元受通胀的影响大于央行政策。考虑到美元坚挺和油价疲软在2015年给股市造成压力，因此他认为这两种资产走势逆转应该利好股市。

“股市可以继续上涨，”Lee称，“如果通胀更加强劲，美元应该会进一步下跌，而这将为股市提供更多支持。”

本周交易天数将因复活节假期而减少，随着周五耶稣受难日临近，股市成交预计十分清淡。美国第四季国内生产总值(GDP)终值将于周五出炉。

其它将要公布的重要经济数据包括2月耐久财(耐用品)订单和多份制造业调查报告。由于本周公布的纽约和费城地区制造业调查报告表现好于预期，投资者将寻找制造业改善的迹象。

美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示，虽然地区联储的调查报告可能被认为影响不大，但若从整体来看，则将帮助投资者很好地判断“制造业是否触底回升”。

“我们想看看这种好势头是否蔓延至全美。”(完)