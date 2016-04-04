美股展望：投资者等待美联储会议记录 一窥决策者升息倾向

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透纽约4月1日 - 过去几周美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员发表的讲话信号不一，打压美国股市，迷惑的投资者下周或能廓清迷雾，一窥美联储在升息路径上处在什么位置。
美联储3月会议记录将在周三公布，让投资者有机会藉此推测什么时候升息。
如果交易员认为发言不多的决策者将支持主席叶伦缓慢升息的观点，他们可能进一步推高股市。
华尔街多数美联储观察人士预计6月升息。叶伦表示如果支持升息的数据未能及时出现，例如通胀上升等，则不打算升息。
“如果会议记录显示立场更温和，可以推测股市将欣然以对，”BMO Private Bank的资深分析师Jeff Weniger称。Weniger表示，如果会议记录显示美联储其他决策者确实谨慎，那么能源、黄金、进行市场及材料等将获益最深。
如果美联储态度更为激进，将会利空股市。银行等金融股则可能一枝独秀，该类股此前因低利率而受到打压。
下周能影响市场的重大经济事件较少，所有风吹草动都可能成为投资者的交易理由。本周美联储方面的言论和就业报告推升市场，4月较晚时，第一季财报季拉开帷幕，可能会推动股价走势。
美股这波延续七周的涨势可能还有空间，并可能打破去年5月标准普尔500指数创下的纪录高位，部分是因为美联储对今年升息次数从四次降到两次。
标准普尔距纪录收盘高位还差不到3%。
股市对叶伦在3月中会议结束时谨慎的语调反应正面，该指数升至上年结束时水平上方。
不过几天后美联储其他官员的讲话，将该指数打回上年收盘水平下方。叶伦本周再次表示希望“谨慎行事”，又再次推动股市上涨。
U.S. Bank旗下纽约Private Client Reserve资深投资经理Eric Wiegand也将密切关注下周将公布的会议记录。
“取得一些讯息仍相当重要，也可以略为了解投票委员之间有哪些异见，”他称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。