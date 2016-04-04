美股展望：投资者等待美联储会议记录 一窥决策者升息倾向

路透纽约4月1日 - 过去几周美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员发表的讲话信号不一，打压美国股市，迷惑的投资者下周或能廓清迷雾，一窥美联储在升息路径上处在什么位置。

美联储3月会议记录将在周三公布，让投资者有机会藉此推测什么时候升息。

如果交易员认为发言不多的决策者将支持主席叶伦缓慢升息的观点，他们可能进一步推高股市。

华尔街多数美联储观察人士预计6月升息。叶伦表示如果支持升息的数据未能及时出现，例如通胀上升等，则不打算升息。

“如果会议记录显示立场更温和，可以推测股市将欣然以对，”BMO Private Bank的资深分析师Jeff Weniger称。Weniger表示，如果会议记录显示美联储其他决策者确实谨慎，那么能源、黄金、进行市场及材料等将获益最深。

如果美联储态度更为激进，将会利空股市。银行等金融股则可能一枝独秀，该类股此前因低利率而受到打压。

下周能影响市场的重大经济事件较少，所有风吹草动都可能成为投资者的交易理由。本周美联储方面的言论和就业报告推升市场，4月较晚时，第一季财报季拉开帷幕，可能会推动股价走势。

美股这波延续七周的涨势可能还有空间，并可能打破去年5月标准普尔500指数创下的纪录高位，部分是因为美联储对今年升息次数从四次降到两次。

标准普尔距纪录收盘高位还差不到3%。

股市对叶伦在3月中会议结束时谨慎的语调反应正面，该指数升至上年结束时水平上方。

不过几天后美联储其他官员的讲话，将该指数打回上年收盘水平下方。叶伦本周再次表示希望“谨慎行事”，又再次推动股市上涨。

U.S. Bank旗下纽约Private Client Reserve资深投资经理Eric Wiegand也将密切关注下周将公布的会议记录。

“取得一些讯息仍相当重要，也可以略为了解投票委员之间有哪些异见，”他称。(完)