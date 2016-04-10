美股一周展望：财报季拉开帷幕 深跌银行股投资者将寻找亮点

图中为2016年4月6日美国纽交所内显示屏上的股票交易信息。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月8日 - 下周美国财报季将拉开帷幕，银行业料普遍业绩不佳，不过一些分析师表示要对财报进行深度挖掘：财报中的细节内容，以及银行高管的言论有可能帮助这些长期受压的银行股回弹。

标准普尔500指数中权重最大的四家银行--摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)周三起将公布的第一季营收和获利料黯淡。

分析师预计第一季金融业财报料显示，获利下滑9.2%，营收上升0.2%。

今年标准普尔500指数.SPX表现最差的就是金融板块.SPSY，大盘基本持平，但金融板块却下跌8%。

“我们认为银行股基本见底了，”Solaris Group投资长TimGhriskey称。

相比之下银行股比其他股票便宜。标准普尔金融股基于未来12个月获利预估的市盈率(本益比，P/E)为12.8倍，而标准普尔指数整体则为16.7倍。

Ghriskey这样的投资者可能仔细分析这些财报，以判断目前的低价是买入的机会，还是只是反映出未来获利将不佳的情况。

Ghriskey称“若是看到正面的获利数据，他会非常惊讶”，他表示，若是遇到银行高管给出乐观财测的个案，就会考虑数据以外的信息，他所在的公司目前温和高配金融服务类股。

全球金融危机以来，该行业境况一直处境艰难，银行要应对长期低息的状况，面临代价高昂的改革要求，最近又因向高风险油气企业贷款而受到冲击。

银行股就算跌倒了谷底，也难找到理由证明它们值得买进。投资者将会寻找银行对能源行业曝险形式的信息，据汤森路透数据，能源行业第一季可能出现至少10年来的首次季度亏损，料成为标准普尔500指数最大的拖累。

如果企业的能源投资情况相对健康，或者向能源行业贷款导致的损失少于预期，银行股可能会变得更有吸引力。如果油价真的像最近那样趋稳，他们的财测也可能走强。

美国油价在2月中旬跌至约每桶26美元的低位，3月时在40美元附近稳定下来。

野村资深分析师Steven Chubak称，投资者还将寻找能体现银行投资和交易部门现状的迹象。

“在第一季运营环境充满挑战的情况下，有关资本市场前景的建设性评论将会很受欢迎，”Chubak称。

匹兹堡Fort Pitt Capital Group的副总裁Kim Forrest对下周金融业的财报没有太高期待，但表示由于银行股价格低，投资者还是会寻找机会。刺激买盘的因素将包括贷款和银行产品需求增加的言论。“这可能推高他们的股价，”Forrest称。

财报季下周一正式拉开帷幕，美国铝业(Alcoa)(AA.N)将率先公布业绩。由于分析师的预测值很低，尽管很多标准普尔500指数企业财报可能疲软，但却可能好于预期。(完)