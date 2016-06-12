美股展望：投资者权衡数据和美联储会议 本月升息机率渺茫

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透纽约6月10日 - 本周标准普尔500指数再次接近纪录高位后回落，投资者下周将迎来一系列经济数据以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议，希望从中找出新的理由，决定是否再次推动股市涨至新高。
标准普尔500指数周初升至约11个月最高点，试探当前的纪录。不过周四和周五上冲失败，该指数又一次升破2,100点后，从2015年5月21日收盘纪录2,130.82点回落。
“股市难以找到理由冲至新高，”Global Markets Advisory Group市场分析师Peter Kenny称。
下周美国将有重要经济数据公布，包括零售销售和通胀。
“我们需要看到持续的利好或利空消息，才能决定市场的方向，”Empire Executions总裁Peter Costa称。“现在没有这个条件。”
随着本周稍早标准普尔500指数触及2,120点后收于2,100点下方，BTIG首席技术分析师Katie Stockton认为这次突破失败，可能令该指数进一步下跌。
“第二次、第三次测试，更明显地说明这是强劲阻力位，”Stockton称。“那儿有被压抑的卖压。”
标准普尔500指数今年开年不利，但2月中期以来涨逾15%，受助于油价上涨至每桶50美元上方。
周五该指数收盘距纪录水平只差大约35点。但就算该指数下周超越纪录，大家也不都认为这意味着股市会随后进一步冲高。
“这是令人安心的迹象，但不是意味着短期会实现大幅上涨的信号，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain称。
投资者仍然十分关注美联储何时加息，不过他们认为下周基本没有可能行动。
根据芝加哥商业交易所(CME)Fedwatch 网站，交易商认为周三美联储升息机率只有2%，7月也仅有21%的机率升息。美国本月稍早公布的就业报告不佳，引起对经济力道的担心，令升息预期大幅下降。
零售销售数据“将让我们更了解消费下滑的程度，或者这项就业数据是否只是大趋势中的一次失常，仍有相当强劲的数据支持我们前进，”McCain称。
随着6月23日临近，英国脱欧公投将让投资者愈发紧张。
英国脱欧公投、加上对美国和中国经济增长重新燃起的担忧，“给乐观情绪泼了冷水，”Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理Chad Morganlander称。
“我们建议投资者现在减码股市风险，”Morganlander称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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