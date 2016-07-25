美股展望：科技巨头等大量财报及美联储会议料决定股市方向

路透旧金山7月22日 - 新的一周将有大量企业季度财报出炉，其中包括四家科技业巨擘，同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)也将召开会议，这些可能是决定美国股市是继续上涨刷新纪录，还是后继乏力的关键。

随着第二季财报季进入高峰，苹果(AAPL.O)、Alphabet (GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)和Facebook (FB.O)的成绩将成为投资者关注的焦点和中心。标准普尔500指数自6月27日以来上涨近9%，估值已经过高。“这些个股被机构投资者大量持有，如果消息利空可能被大规模抛售，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。

下周预计共有194家标准普尔500企业将公布财报，比正常情况任何一周都高很多，甚至高于多数财报季的时候。

截至目前公布的财报中，54%的企业营收高于预期，过去一年高于预期的比例为48%。

对获利的预期似乎也在改善，过去一年多在油价下跌和美元强势的影响下，企业获利频频下降。据汤森路透I/B/E/S，分析师现预计第二季企业获利下降3.0%，降幅低于7月初预计的减少4.5%。

标准普尔500指数成分股预期市盈率(本益比)约为17倍，估值看来已高，一些投资者表示目前的股价是基于设想大型企业财报和财测好于预期。

苹果、Alphabet、亚马逊和Facebook占标准普尔500指数权重的7%左右，占纳斯达克指数约20%，后者今年以来走势落后于整体股市。

标准普尔500指数2016年迄今累计上涨6%，纳斯达克指数仅上涨2%。

策略师称，华尔街很多人预期这些科技巨头至少能符合或略好于分析师预期。如果出现多项意外，无论是好是坏，都可能导致股市大幅波动。

实际上，亚马逊近几次财报公布后，股价都大幅波动，公布12月当季获利未达预期后一天股价重挫6%，公布3月季度财报好于预期后的那天股价上涨10%。

华尔街普遍预计苹果的iPhone今年会首次走下坡路，这款产品面临中国较便宜类似产品的竞争。但投资者寄望苹果今年稍晚发布新款智能手机，使苹果2017年营收恢复增长。

“我在关注下周将公布的业绩数据，Facebook、谷歌和亚马逊表现应该都不错。我唯一担心的就是苹果，因为他们面临失去市场份额的一些问题，”Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan称。他的公司持有苹果、亚马逊和Alphabet的股票。

美联储将在周二至周三召开政策会议，期货价格暗示多数投资者预计2017年3月之前不会升息。市场自英国6月公投决定脱欧导致的颓势迅速反弹后，有少数投资者预计最早在9月就会升息。

“他们正开始让人们为9月(升息)做准备。经济显然在好转，我们看到对国际事件的担心减轻，”Wedbush Equity Management投资长Stephen Massocca称。

苹果将在周二公布财报，Facebook在周三，亚马逊和Alphabet则在周四。(完)