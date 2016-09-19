美股展望：美联储即将召开会议 利率上升与否影响几大类股

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透纽约9月16日 - 下周股市投资者将关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策决定，以及经济增长趋势是否给美联储升息的理由。
在相对平静了两个月后，在临近美联储会议的这几天市场波动率大幅上升。过去六个交易日中，由于对美联储升息预期的变化，标准普尔500指数.SPX有四次波幅至少1%，其中涨跌各两次。
CBOE波动率指数持于两个月高位附近。
这一周的经济数据好坏不一，投资者降低对美联储下周升息的押注。根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch网站，截至周五下午，交易商预计美联储9月会议升息机率只有15%。
“我看到的多数指标显示，市场真的预计本月升息的机率不大，”Key Private Bank首席投资分析师Bruce McCain称。“如果升息的话，很多投资者会乱了阵脚。”
如果美联储如预期按兵不动，关注焦点将转向12月的会议。截至周五时投资者预计12月升息的机率为52%。
“如果听到鹰派语调，实质就是让市场为12月行动做好准备，只要(有强劲的经济)数据作支撑，市场就能消化，”美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby称。
一位投资者认为，美联储官员希望升息，以便为近期经济走软留有应对选项。不过连暗示升息都会导致市场下跌，这遏制了他们的计划。
“如果按兵不动，我们开始了‘他们12月会不会升息’的臆测循环，我觉得波动就会持续，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。
他还表示，导致波动的因素还包括美国总统大选，以及全球经济状况。
温和的利率环境帮助推动美国主要股指在7月和8月升至历史高位。标准普尔500指数现较纪录收盘高位低约2.5%，但年内仍然上涨4.5%。
美联储的决定还将影响高派息的电信类股.SPLRCL和公共事业类股.SPLRCU表现，低息环境通常会让这些类股受益。这些板块2016年涨幅均为13%左右，高于其他板块，但近几个月也有所回落。
“若市场排除升息的可能，美联储措辞也暗示这样，那么你会看到资金返回这些收益在总回报中占比较高的这些板块，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。
房地产也是派息较高的板块，美联储不行动对其有利，抵押贷款利率将保持低位的预期对其利好。地产类股周一将迎来作为标准普尔500指数主要板块的首个全天交易日。
“如果美联储按兵不动，我会认为这些个股会表现相当好，”Bel Air Investment Advisors全球股市研究副总裁Aaron Jett称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
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