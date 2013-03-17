《美股一周展望》涨幅大而估值低，还有什么可担心？

路透纽约3月15日 - 美国主要股指均创纪录高位，却没有吓到投资者。

2013年股市大涨，道琼工业指数 攀升近11%，而且接连几次刷新纪录高位。标准普尔500指数 也跳涨9.4%，在过去11周有10周上涨之后，距历史收盘高位仅一步之遥。即便如此，分析师多半还认为股票相当便宜。

不过这股涨势也已经放缓。在过去八个交易日里，标普500指数仅有一次勉强涨逾0.5%。对美国预算协商，或是美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划维持大规模货币刺激举措的潜在影响，人们仍抱有疑问。美联储将于下周召开政策会议。

就股市本身而言，分析师认为从获利前景和估值等指标看，美国股市还有上涨空间。标普500指数以未来12个月获利预估为基础的市盈率(本益比)为13.5倍，较该指数上次在2007年10月触及纪录高位时14.8的市盈率低约9%。

“这表明股票比上次市场触及纪录高位时便宜，同时，债券等其它可替代资产要贵得多。” ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky说道，“我们正处于纪录高位，但需要以恰当的背景来看待股票，在这种背景下，它们一点也不贵。” Zemsky帮助管理1,700亿美元资产。

根据汤森路透追溯到1968年的数据，当前市盈率也低于14.8的历史平均水平。根据标准普尔数据，标普500指数要涨到1,647点左右，市盈率方能达到比目前水平高约5.6%的历史均值。

利率仍然接近纪录低点，而股息正在上升，这是股票超越债券表现的另一个原因。

根据标准普尔数据，在最近这个季度，标普500指数成分股公司的股息收益率平均为2.19%，远超上个纪录高位所在的2007年第四季1.89%的水平。2012年，有403家标普500成分股公司派发股息，为1998年以来派息公司数量最高。

相比之下，10年期美国公债收益率(殖利率)目前只有2%，低于标普500指数的股息收益率，而且还没有考虑价格上涨的潜在可能。

**股市会涨到哪里？**

标普500指数目前价格远低于内在价值。内在价值是另一个基于获利的估值指标，它可以基于未来10年或更久的获利预期增长轨迹，来估算一支股票应当达到的价格水平。

汤森路透StarMine数据显示，标普500指数的价格与内在价值之比为0.85，意味着该指数要上涨15%，才能符合获利增长轨迹。逾三分之二成分股的市场价格低于内在价值，包括一些最大的企业。

根据周五收盘价，年内下跌16.6%的苹果 股价较内在价值低28.2%，艾克森美孚 较内在价值低23.3%，美国银行 低53.3%。

也有其他一些公司展现出超买迹象。年内上涨约15%的谷歌 较内在价值高约16%，亚马逊 较39.17美元的内在价值高出85%。

“你需要进行挑选。虽然整体上市场有股息和获利的支撑，还有上涨空间，但部分企业已经触顶。” Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey称。该公司管理2,000亿美元资产。

市场今年涨势是受美联储宽松货币政策和公司财报强劲的支撑，投资者认为短期内这两大因素都不会消失。

美联储将于下周召开政策会议。尽管部分立场较强硬的成员要求减少资产购买，但美联储料将继续保持当前举措。

从零售销售到制造业和就业等一系列近期数据显示，美国经济正获得一些动能。但7.7%的高失业率还是给美联储继续每月购买850亿美元债券提供了空间。

“我没看到任何类似于投机性泡沫的东西，也没有标志着牛市结束的那种狂热迹象。” 管理460亿美元资产的Fisher Investments in Woodside经理Ken Fisher称。(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)