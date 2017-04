《美股一周展望》“五月卖掉就走人？”今年可不是这样

路透纽约5月10日 - 随着道琼工业指数和标准普尔500指数本周连创纪录收盘高位,华尔街的古老谚语“五月卖掉走人”开始显得苍白。

结束5月的第二周,标准普尔500指数当月上涨2.3%。

年初以来该指数大涨14.6%。

一些分析师称,当市场这么强劲的开始时,就可能保持这种上行势头直到年底。

“不仅没有‘五月卖掉走人’,我们可能录得意外的五月上涨,”Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick称。

“令人鼓舞的是小盘股走势最近领先市场。这显示甚至风险最高的板块都受到追捧。”

道琼工业指数和标注普尔500指数都在5月初首次超越重要里程碑。道琼工业指数 突破15,000点,标准普尔500指数 升破1,600点关口。随后两指数稳定持于这两个关口上方。Nasdaq指数 升至12年半以来最高收位。

中小企业股指数Russell 2000指数 最近也触及历史高位,说明股市全面上涨。

技术分析师称,要关注的下一水平,是标准普尔500指数的1,660点。

“主要问题是,多头能否能使标普500指数在1,600点上方再保持一周,”PrinceRidge Group技术分析师Ari Wald称。

“若保持住,下一水平为1,660点。不过由于市场已经这么高,这并不容易。”

一些分析师表示,尽管对于技术性下滑的担忧持续,但今年以来市场的强劲走势也提升股市全年上涨的几率。

“在市场上涨这么多的情况下,到年底前的未来七个月能继续上涨吗?至少从历史上看,涨势强劲的年份持续上涨的几率,要比涨势不那么大的年份高,”Bespoke Investment Group分析师在致客户的报告中称。

Bespoke提到,今年开局强劲程度,在1991年以来仅排第11位,当时指数在年内余下时间上涨9.7%。

若2013年走势也是这样,年内余下时间上涨9.7%,那么标准普尔指数今年涨幅将达24.3%。

**走势落后个股追赶涨势**

最近上涨个股中,科技和金融等与经济增长密切相关的个股在今年多数时间表现落后后追赶涨势。

“我们看到走势曾落后的个股迎头赶上,”Wald称。“一个月左右的时间里有点轮流坐庄的意味。这是否会持续到下周,让人关注。”

标准普尔金融类指数 本月涨约2%,标准普尔科技类指数 上扬约3%。

从一些角度看,相比公共事业等防御类股,科技板块还有一段路要走。标普公共事业板块 今年涨逾13%,标准普尔科技类指数只上涨不到8%。

**消费者主导市场方向**

美国消费者下周将受到市场关注,一系列经济数据和零售商财报将显示他们是否不再只购买必需品。

4月零售销售数据将于周一公布。

“(零售销售)将是上月减支加税和其他(外部)因素导致的疲软数据后,判断实质情况的机会,”ING美国投资管理的市场分析师Karyn Cavanaugh称。

其他要公布的数据包括周二的4月进出口价格,周三的4月生产者物价指数(PPI),纽约联邦储备银行5月制造业指数,4月工业生产和产能利用率,和5月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。

周四将公布美国4月消费者物价指数(CPI),4月住宅开工,一周初请失业金人数和费城联邦储备银行5月制造业指数。

市场还将关注周五公布的汤森路透/密西根大学消费者信心指数5月初值。

财报方面,一系列零售商将公布财报,包括周三的Macy's Inc 。J.C. Penney Co Inc ,Nordstrom Inc ,Kohl's Corp 和沃尔玛 料在周四公布财报。