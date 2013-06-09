《美股一周展望》“恰到好处”的就业数据可能有助于股市

记者 Ryan Vlastelica/Alison Griswold 编译 隋芬

路透纽约6月7日 - 美国5月非农就业报告对投资者来说刚刚好--既不太差也没太好，没到扰乱市场的程度--市场人士现在的问题是，接下来股市会怎样？

美股目前处在朦胧的中间地带。标准普尔500股指比历史收盘高点仅低1.5%，但除了周五受就业数据带动而大涨外，一段时间来它都陷于不确定性。

美国劳工部公布美国5月新增就业岗位17.5万，略超市场预期，但这个水平应该不会促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)弱化刺激计划。

有人之前担心，若就业增速远超预期，美联储将早于预期缩减购债；还有些人则担心一旦数据格外疲弱，将说明就业市场根本上仍然疲软。实际的数据同时缓解了这两种担忧，可能会有益股市。

Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini说，5月就业数字可能“使投资者在下周的股市交易中更积极乐观。”

美联储的购债刺激计划被普遍认为是标普500股指今年大涨15.2%的主要助力，令该股指年内屡创纪录高点。

美股走势一直与购债刺激计划紧密相关。由于市场相信经济的疲弱仍足以使联储维持购债计划，股市已经受益。

美联储主席贝南克5月22日的一番言论，曾推动股市下跌与债券收益率飙涨。贝南克说，若经济显示明显改善迹象，则可能决定缩减购债计划。

不确定性也导致波动加大，标普500股指日内波幅频频达到1%，或经常上演剧烈的走势逆转。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数在过去三周上涨超过20%，尽管该指数15.14的水平依然代表市况相对平静。

“股市处于一段调整期，”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Anastasia Amoroso称，“若政策无明显转变，股市有下跌可能。”该基金旗下管理约4,000亿美元资产。

调整可能会使交易停留在狭窄区间。标普500股指周四短暂跌破50日移动均线水平1,604点，也跌破1,600点的重要心理关口，之后反弹。不过目前仍在14日移动均线位置1,645.08点的下方。

今年以来的涨势分布广泛，标普500股指的10个板块均大涨，因此很难断定哪些板块可能最易遭遇拉回。今年表现最突出的医疗板块 属于防御类股，年内涨幅为20%，表现相对较弱的板块之一--电信类股 今年以来涨幅是8.6%。

景气循环类股今年的表现也好于大盘。这类股走势紧系经济增长步伐，并对透露美联储政策可能变动的蛛丝马迹尤为敏感。可虽有这样的涨势，且美联储政策前景并不确定，这些板块后市可能仍不会脆弱。相对不稳的是派息慷慨的个股，因为政府公债收益率的升高会降低这类股票的吸引力。

“投资者并非在简简单单地‘卖掉胜出的个股’，” Bespoke Investment Group在本周客户报告中写道，“投资者售出的是高股息个股，这在股市拉回时不常见。事实上，常见的情况恰恰与之相反，因为投资者涌进‘较安全’的股票。”

道琼工业指数 本周上涨0.9%，标普500股指升0.8%，Nasdaq 涨0.4%。

下周改变走势的明显催化因素很少。只有两家标普500公司--H&R Block 和PVH 预定发布业绩。

重磅经济数据不多，市场会密切关注周四的5月零售销售与周五的6月消费者信心初值。

通胀数据也将揭晓。5月生产者物价指数(PPI)预定周五发布，路透调查的分析师预计较前月小涨0.1%，4月为下跌0.7%。5月PPI较上年同期料为上涨1.4%。

“我们似乎会迎来传统的夏季走势，即构建底部，走势沉闷。”LEK Securities的交易主管Frank Davis表示。

除了消费类股可能受到零售数据影响外，Davis说“我预期下周都不会有什么重大的跟进走势，但也不会有明显的拉回。”(完)