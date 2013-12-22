更新版 1-《美股一周展望》美联储政策悬念没了，股市焦点将转向经济基本面

(新增细节以及苹果与中移动达成iPhone销售协议信息)

路透纽约12月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)终于宣布将开始缩减刺激措施，市场的一大不确定性得以消除，那美国股市年底前还会有更强劲的表现吗？恐怕不会。

“圣诞老人涨势”是一波季节性反常行情，指的是12月的股价涨势，通常出现在新年来临的前一周。

据股票交易商Almanac的数据，自1950年以来，标准普尔500指数在12月最后五个交易日和1月前两个交易日的平均涨幅约为1.5%。过去20年里，约有80%的12月股市为上涨。

尽管标普500指数本月迄今只涨了大约1%，但年内迄今涨幅约为27%，有望录得1997年以来最大年度涨幅。道琼工业指数年内迄今涨约24%，Nasdaq指数涨约36%。

“今年股市表现强劲，如果投资者今天就关帐不炒股了，我也不会感到惊讶，”Kayne Anderson Rudnick投资管理公司的联席投资长Doug Foreman说。

“从现在到明年这段时间里，股市没有太多上涨空间，消息面也乏善可陈。”

股市上周急剧上扬，道指和标普500指数周五均收于纪录高位，因美联储周三宣布将每月850亿美元的购债规模减少100亿美元。

道指周线上涨了3%，标普500指数上涨2.4%，Nasdaq指数亦上扬2.6%。

上周股市的交易量低于均值，因为许多投资者在假日来临前已经锁定了今年的获利。

“市场的很多情况都很明了，但很多影响起伏都已经过去了。市场下周预计将继续清淡交投，不会有太多抛盘，”Premier Wealth/First Allied Securities的分析师Mark Martiak说。

“我们在抛售赚到钱的股票，并在琢磨哪些板块明年会是赢家。我个人偏好景气循环类股和工业股。我想先了解假日过后的消息面，然后再推荐我中意的防御类股。”

本周中段将迎来圣诞节和新年假期，股市交易量很可能比前几年同期都要低。纽约证交所周二将于东部时间下午1点(1800GMT)提前收市，圣诞节当天将休市。周四将恢复交易。

**回归基本面**

分析师认为，本周投资者终于要将关注点转移至经济基本面了，比如经济报告和企业业绩。

“现在美联储缩减QE的悬念没有了，市场将回过头做出更加理性的决定，并关注重要的经济基本面消息，”Brown Brothers Harriman财富管理公司的首席投资策略师Scott Clemons说。

“1月将揭开第四季财报季的序幕，市场将全力关注那些业绩和财测。”

苹果将是关注焦点，该公司 周日宣布，与中国移动 达成数年的iPhone销售协议，自2014年1月17日起生效。