《美股一周展望》 股市能否延续涨势要看经济数据

路透纽约2月7日 - 在标准普尔500指数一个月内首次录得单周上涨后，投资者下周将看到美股本周最后两天的涨势是否预示情况正在改善，还是今年疲势将转为全面的修正。

标准普尔500指数本周上扬0.8%，为1月初以来首次单周上涨。标准普尔500指数周五收在其14日移动均线上方，为1月23日来首次。

标准普尔500指数周四周五两日累计涨幅达到2.6%，录得四个月来最佳两日涨幅。美国股市收复近期部分失地，标普500指数在1月15日触及纪录收盘高位后一度下挫6%。根据华尔街的标准，股市从前一高点下跌至少10%才是市场出现了修正，下挫20%则是进入了熊市。

McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan在研究报告中表示，近期抛盘产生了一些严重超卖情况，“目前演变成买入信号，但中期空头信号仍然强大。”

“买入信号可能会激发一波涨势，令股指重返并突破20日移动均线。但市场要想有更好的表现，需要扭转中期卖出信号。”

标准普尔500指数1月下跌2.6%，为2012年5月来最大月度跌幅。其20日移动均线切入位目前在1,804.25点。

为进一步了解美国经济的健康状况，1月零售销售数据将成为焦点。该数据将为判断美国经济是否在第一季伊始丧失了部分动能提供更多的依据。

周五公布的数据显示，美国非农就业岗位增幅连续两个月放缓，暗示经济成长丧失动能。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦下周将出席国会听证会，这将是她接任美联储主席后首次公开对货币政策和经济发表看法。叶伦周二将出席众议院金融服务委员会听证会，周四将出席参议院金融委员会听证会。

叶伦是联储宽松货币政策坚定的支持者，她将担负起削减庞大的买债计划、之后加息并缩减联储膨胀的资产负债表的责任。

**1月零售销售**

美国商务部周四将公布1月零售销售数据，料持平于上月，受汽车销售下降的拖累，12月零售销售为增长0.2%。即便扣除汽车零售销售后，数据也料难有增长。

Federated Investors证券市场首席分析师Phil Orlando称，“零售销售数据非常重要，因为它包括了1月的礼品卡数据，为圣诞节假日销售情况划上句号。”

根据汤森路透，九大零售业者周四公布可比月度数据显示，1月增长3.6%，远低于上年同期的增加4.9%。该数据表明，对于美国零售商而言，1月为多年来竞争最为激烈的假日销售季划上了一个艰难的句号。

下周公布的经济数据还包括周四的一周初请失业金人数和周五的1月工业生产数据。周五还将公布路透/密西根大学消费者信心指数2月初值。

麦当劳 周一将公布1月销售。麦当劳上个月公布的第四季度营收不及预期，受累于餐厅客流量下降，部分原因是美国冬季的严寒天气。麦当劳并警告1月销售可能再度低于分析师预期。

其他将要公布业绩的公司还包括Sprint Corp 、思科 、Deere & Co 、百事可乐 和大都会人寿 。

汤森路透数据显示，截止周五上午标普500指数企业已有343家公布业绩，其中67.9%的企业业绩超过华尔街预估，略高于过去四个季度的均值67%，并高于1994年以来的均值63%。(完)

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