《美股一周展望》市场惴惴不安，关注克里米亚公投

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约3月14日 - 投资者将关注周日克里米亚公投，这次公投将决定克里米亚是加入俄罗斯还是留在乌克兰，公投结果可能影响全球市场走势。
美国股市周五收低，创七周来最大周线跌幅，因俄罗斯和西方国家出现冷战结束以来最严重的对峙。市场还担忧中国经济放缓。
许多与俄罗斯逐步接管克里米亚有关系的俄罗斯人，周一将面临美国和欧盟的禁止入境和冻结资产等惩罚措施。克里米亚亲俄当局计划周日就是否加入俄罗斯举行全民公投。
“关于谁会最受伤的问题，答案不一，”Pioneer Investments投资策略师Sam Wardwell谈到计划实施的经济制裁时表示。
“欧盟依赖俄罗斯的天然气；这是经济上同归于尽的做法。”
外资持有的美债规模本周降幅创纪录，这导致一些人猜测，俄罗斯在西方可能采取制裁之前，已经削减美元储备。
俄罗斯周五向克里米亚进一步派兵，并再度威胁入侵乌克兰其他地区，以回应周四晚乌克兰顿涅茨克发生的暴力事件，尽管西方要求俄罗斯撤军。
“鉴于这些全球和地缘政治因素，市场更难刷新高位，”Janlyn Capital执行董事Andre Bakhos表示，“我不知道这些预警信号是否会演变成可怕后果，但在进行宏观押注时肯定会将这些因素纳入考虑。”
标准普尔500指数尽管周线下跌，但仍持于纪录高位附近。不过投资者已在使用其他工具保护自己的押注。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX) 跳升近10%至2月初来最高位17.82点，因投资者愿意花更多钱来防备标普500指数下跌。
“普通投资者可能没有因担忧采取行动，但我确实认为期权交易商在为下周可能出现的动荡市况做准备，”Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick表示。
现货VIX期权周五成交量是平常的两倍以上，今年VIX只有2月3日那一天收在20以上。
**美联储将坚持缩减购债**
投资者还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。美联储周二将开始举行为期两天的货币政策会议。
这是叶伦担任联储主席后的首次会议，美联储可能趁这次会议出台升息计划。该计划可能包含在会后政策声明中，也可能由叶伦在记者会上说明。
美联储曾经暗示，如果美国经济持续复苏，则可能在明年年中左右第一次采取升息举措。
“我们预计美联储将再次按计划缩减购债，他们变更这一计划的阻碍很大，”Pioneer Investments的Wardwell说。
最近经济数据表现疲软，部分归咎于恶劣天气，因此市场认为这不会影响美联储缩减购债步伐，联储预计将把购债规模再度削减100亿美元，至550亿美元。
下周可能影响市场走势的美国数据包括：周二出炉的房屋开工和消费者物价指数(CPI)，周四出炉的费城联邦储备银行制造业指数和一周初请失业金人数。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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