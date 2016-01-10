《美股一周展望》悲惨的一周过去，股市寻找反弹的理由

路透纽约1月8日 - 新年头一周损失惨重的投资者，下周可能面临挽回损失的巨大压力。

长期观察市场的人士称，财报季强劲开局的可能性下降，对中国增长迟缓的担忧又持续困扰市场，就算价格驱动的涨势也难持续一天或三天以上。

“这是中国因素导致的一场负面心理海啸，”纽约Federated Investors首席股票分析师Phil Orlando称。

“我们除了撤退、躲避、等着这场灾难结束，别无选择。”

标准普尔500指数 遭遇1929年以来最糟糕的新年整周走势，道琼工业指数 创下1987年以来最差新年走势。

有些分析师已经下调业绩目标，德意志银行下调第四季预测，承认不确定2016年预测要因为油价的持续下跌而下调多少。

股市技术面也因这一周的下跌恶化。标准普尔500指数之前的支撑位1,950现在变成了阻力位，1,870左右的2014年8月低点被市场人士视为是下一支撑位，指数可能进一步下跌。

佛罗里达州Raymond James Financial首席投资策略师Jeff Saut称，股市可能上演迅速但难以持久的涨势，很多股票目前被超售。

“目前反弹契机浓厚。问题在于这将只是一天半到三天的冲高，然后就开始回落。”

下周初，周一收盘后美铝将公布季度财报，当周尾段几家大型银行将公布财报。

但是前景不看好，汤森路透数据显示，第四季营收料下滑4.2%，低于一周之前预计的下滑3.7%，以及10月1日预测的增长1.1%。

“对于财报季情绪谨慎，”纽约O’NeilSecurities驻纽约证券交易所(NYSE)交易场主管Ken Polcari称。投资者看到财报季头几份财报后，“他们将开始觉得好一些，也许也不会。”

最后，可能还要回到引起下跌的原因：中国，任何企稳的迹象可能让投资者把焦点放回美国整体经济环境上。

周五公布的就业报告显示出美国经济增强。1月15日将公布的12月零售销售报告可能是下周唯一可能产生影响的数据。

“关键是美国的韧性，中国放缓的同时美国不必然得要加速，”密苏里州圣路易斯Edward Jones投资策略师Kate Warne称。“环境不是特别好，但还过得去。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)