《美股一周展望》涨势或暂歇,财报季接近尾声且技术面阻力强劲

路透纽约2月15日 - 美国股市可能难以延续其长达七周的涨势,因财报季接近尾声,且市场遭遇强大的技术阻力.

很多分析师称未来数周市场可能整理涨幅.标准普尔500指数 年初以来已上扬6.6%.

标普500指数本周小升0.1%,为连续第七周上涨.周五尾盘遭遇卖压,因彭博报导称沃尔玛 2月销售疲弱,触发该股股价下跌.

Delta全球资产管理公司首席技术分析师Bruce Zaro说,市场处于略微超买区域,回调的可能性正在升高.

"我的确觉得财报季的结束将至少导致涨势暂停,可能是一次回调,"Zaro说,并表示从现在起到4月初,标普500指数可能下跌3-5%.

企业第四季财报大多优于预期.汤森路透数据显示,标普500指数成分股的按年获利增幅目前估计为5.6%,高于1月1日时预估的增长2.9%,并且有70%的公司获利超越分析师预估,高于长期均值62%.

全球最大零售商沃尔玛定于周四公布业绩,非正式地为财报季画上句号.投资者将急切盼望看到该股的季度获利状况,特别是在周五有扰人的消息传出以后.

自美国铝业 于1月8日拉开本次财报季帷幕以来,标普500指数已累计上涨4.3%.

3月1日起全面削减联邦预算的大限临近,也令人谨慎,尤其是近期经济数据显示复苏之路仍崎岖不平.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五称,制造业产出上月下降0.4%,但去年11月与12月产出数据大幅上修.

**测试阻力位**

标普500指数在五年高位附近交投,本周创出2007年11月以来最高位.但一位分析师认为,此番涨势几乎已将该指数推到近期走势的极限,在1,525点和1,540点上下有强劲的阻力位.

因而该指数可能进入盘整,Street One Financial的市场技术分析师Dave Chojnacki说."目前实在是没有突破这些水位所需要的成交量和诱因,"他说.

与此同时,其他分析师认为市场并未表现出明显的放缓迹象,包括跌破15日或30日移动均值.

需要看到这些迹象,才能说明市场动能减弱,或者可能出现修正,Schaeffer's Investment Research研究主管Todd Salamone说.标普500指数14日和30日移动均值分别为1,511点和1,494点,周五市场收报1,519点.

近期的并购活动本周为市场增添一些力量,也令人乐观预期将有更多交易出现.本周美国航空与全美航空(US Airways Group) 合并.

未来数日,市场将重点关注周三的美联储最新会议记录,若记录显示美联储将维持当前的积极量化宽松措施,股市将获得支撑.

料于下周公布业绩的其他公司包括Nordstrom 、惠普(Hewlett-Packard) 以及酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International).(完)