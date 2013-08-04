《美股一周展望》财报季趋近尾声且就业报告已出炉，股市下周或放慢步伐

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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路透纽约8月2日 - 财报季趋近尾声，非农就业报告也已出炉，美国股市下周可能也放慢脚步。
财报季迄今表现大多正面，已公布财报的企业中有一半以上业绩都超过预估。但许多龙头企业调低财测，引发对第三季和第四季业绩的担忧，其中包括英特尔 、卡特彼勒 。这些企业调低财测的主要原因在于对中国经济成长的疑虑加剧。
“进入财报季，企业调低预期，目前这已经成为一种趋势，因此，业绩好于预估也没什么大不了的，”Solaris Group投资部主管Tim Ghriskey表示。
“相比财报自身，市场开始更关注财测以及下调预期。”
市场下周还可能横向盘整，之前道琼工业指数和标普500指数在周五连续第二天创下纪录收盘高位。
今年迄今，道琼工业指数和标普500指数涨幅均超过19%。
标普500指数今年已升穿两个重要关口1,600点和1,700点。据标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)资深指数分析师Howard Silverblatt，上次该股指在一年内升穿多个整数关口是在1998年，当时触及1,000点、1,100点和1,200点。
汤森路透数据显示，标普500指数中有391家成分股公司已公布第二季财报，其中67.8%超过分析师预估，追平过去四季超过预估的比例均值。约有55%的企业公布营收超过预估，这一比例超过过去四季，但低于纪录平均水准。
汤森路透数据还显示，本财报季迄今，标普500成分企业中发布第三季负面财测的企业数超过发布正面财测的家数，比例为3.7比1。上季该比例为6.3比1，但1996年以来的均值为2.1比1。
本财报季迄今，只有75家公司发布财测，预计未来几周还将有50家公司公布展望。上个财报季，有127家标普成分企业公布财测。
**关注美联储官员讲话**
下周市场将密切关注美联储决策者的讲话，以从中寻觅有关美联储可能何时开始缩减购债的线索，尽管就业市场传出的信号好坏不一。
周五公布的就业报告显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，增幅低于预期，但失业率降至2008年12月以来低位7.4%。
周二芝加哥联储总裁埃文斯将发表讲话，达拉斯联储总裁费希尔周一将就经济形势发表讲话。
另外，日本央行周三和周四将召开政策会议，预计其将维持货币政策不变，因为其前所未见的量化宽松举措以及政府刺激计划正逐渐传导至各个经济领域。
下周有多家企业公布业绩，其中CVS Caremark 周二将公布第二季业绩、麦当劳 周四将公布7月餐馆营收状况；美国最大的乳业公司Dean Foods 周四也将公布季报。
经济数据面，周四公布的一周请领失业金数据可能提供就业市场状况的进一步线索。供应管理协会(ISM)服务业指数将于周一公布，周二还有6月贸易数据出炉。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)