美股展望：美元涨势突然掉头 或有利于美国企业获利

路透纽约2月3日 - 骤然走软的美元，让股市投资者在下一财报季至少可以少担心一件事了。

11月8日美国大选后美元大涨，令很多美国跨国企业第四季获利受创。但今年初以来美元走势迅速掉头。

再加上官员言论显示特朗普政府支持让美元贬值，这可能使当前季度情势改观。

即便在美元升值的拖累下，第四季财报多数好于华尔街预期，帮助缓冲投资者面对的部分不确定性，包括美国新总统的政策。标准普尔500指数.SPX周线小幅上涨。

标普500指数成分股已有一半以上公布财报，第四季获利年增幅估计在8.0%，高于1月初时预计的6.1%，根据汤森路透资料，这有望创2014年第三季以来最大增幅。分析师预计第一季获利增长11.5%。

这“为更强劲的第一季表现打下基础，尤其是考虑到新公布的就业数据，以及企业信心调查和消费者信心调查时。信心好转了很多，”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称。

1月美国非农就业岗位创四个月最大增幅。

美元指数1月跌幅为30年来同期最大，1月期间共下跌2.6%，2016年第四季上涨了7.1%。

美国总统特朗普及一名高级经济顾问近日的讲话令一些人认为，特朗普政府准备抛弃“强势美元”政策。

强势美元对股市投资者而言是心头之患，因为美国跨国企业外币收入的美元价值会因而缩水。据标普道琼斯指数，标普500企业近半数营收来自海外。

众多美国企业高管将强势美元列为第四季财报的一个负面因素，并且担忧其对2017年业绩的影响。

苹果(AAPL.O)尽管第四季业绩乐观，但对本季做出谨慎预测，主要原因就是美元强势。

另外宝洁(P&G)(PG.N)、美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N)、3M(MMM.N)和PPG Industries (PPG.N)也表示汇率因素拖累上季或2017年业绩。

一些策略师称，美元今年上涨的机率仍然大于下跌，尤其鉴于预期今年升息，不过业绩仍会受益于经济改善。

“经济给企业带来的增长助益，抵消美元升值的影响应是绰绰有余，”Wells Fargo Investment Institute全球量化分析师Sameer Samana称。该机构预计美元指数到年底时将上涨7%。(完)